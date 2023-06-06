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Сертификаты на покупку жилья в Омской области получили 7 мобилизованных сирот

6 июня 2023, 09:35
Фото: Город55
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В июне выдадут еще 159 сертификатов.

Министерство строительства Омской области сообщает, что с начала 2023 года семь мобилизованных детей-сирот получили сертификаты на приобретение жилья. В июне планируется выдать еще 159 сертификатов.

В министерстве уточнили, что сертификат рассчитан на 2,7 млн рублей, однако к этой сумме разрешено добавлять материнский капитал и ипотеку для покупки жилья большей площади. Кроме того, у сертификата есть срок действия — 5 месяцев.

Отметим, что жилье можно купить только на территории Омской области по договору купли-продажи.

В Омской области 75 семей получили свидетельства на покупку и строительство жилья
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#Ксения Карагодина#Минстрой#Жилищный сертификат#Сертификат#Сироты#Дети-сироты#Мобилизованные#Общество#Город#Жилье#Новости#Омск#Омская область
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