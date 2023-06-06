Сертификаты на покупку жилья в Омской области получили 7 мобилизованных сирот

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Министерство строительства Омской области сообщает, что с начала 2023 года семь мобилизованных детей-сирот получили сертификаты на приобретение жилья. В июне планируется выдать еще 159 сертификатов.
В министерстве уточнили, что сертификат рассчитан на 2,7 млн рублей, однако к этой сумме разрешено добавлять материнский капитал и ипотеку для покупки жилья большей площади. Кроме того, у сертификата есть срок действия — 5 месяцев.
Отметим, что жилье можно купить только на территории Омской области по договору купли-продажи.