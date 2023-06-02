Со второй попытки. Омская прокуратура потребовала от мэрии найти инвалиду жилье

Сотрудники надзорного ведомства организовали по этому поводу проверку. Известно, что производство по этому судебному решению попало на стол судебных приставов, однако инвалиду пришлось ждать получения квартиры слишком долго. В связи с этим зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров обратился в суд. В иске он потребовал взыскать компенсацию в пользу обратившегося на сумму 100 тыс рублей.