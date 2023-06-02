Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Изображение материала

Со второй попытки. Омская прокуратура потребовала от мэрии найти инвалиду жилье

2 июня 2023, 04:37
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура потребовала от мэрии найти инвалиду жилье

Из-за несвоевременного предоставления квартиры с администрации взыскали денежную компенсацию.

Суд постановил выделить вне очереди инвалиду третьей группы жилье на условиях договора соцнайма. Как позже выяснилось, после вступления решения суда в законную силу, городская администрация к его исполнению не приступила. Омичу пришлось решать вопрос через прокуратуру.

Сотрудники надзорного ведомства организовали по этому поводу проверку. Известно, что производство по этому судебному решению попало на стол судебных приставов, однако инвалиду пришлось ждать получения квартиры слишком долго. В связи с этим зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров обратился в суд. В иске он потребовал взыскать компенсацию в пользу обратившегося на сумму 100 тыс рублей.

По итогу требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. В середине мая, 18 числа, омич наконец получил квартиру по договору соцнайма.

Ранее Город55 о статистике нарушений социальных прав омичей, в том числе тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья. Масштабная проверка прокуратуры выявила больше 650 случаев. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

Свыше 650 нарушений. В Омске взялись за обеспечение прав инвалидов
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Жалобы#Омск#Новости#Инвалид#Социальное жилье#Очередь на жилье#Прокуратура Омской области#Суд#Мэрия Омска#Компенсация
Подпишитесь
В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов
Сегодня, 03:48
Официально. Заместителем министра региональной политики Омской области назначили Ольгу Боровскую
Вчера, 10:33
«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области
Вчера, 02:56
Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»
Сегодня, 04:10
Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом в июне
Сегодня, 02:38
В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Вчера, 03:38