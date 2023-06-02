Со второй попытки. Омская прокуратура потребовала от мэрии найти инвалиду жилье

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Суд постановил выделить вне очереди инвалиду третьей группы жилье на условиях договора соцнайма. Как позже выяснилось, после вступления решения суда в законную силу, городская администрация к его исполнению не приступила. Омичу пришлось решать вопрос через прокуратуру.
Сотрудники надзорного ведомства организовали по этому поводу проверку. Известно, что производство по этому судебному решению попало на стол судебных приставов, однако инвалиду пришлось ждать получения квартиры слишком долго. В связи с этим зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров обратился в суд. В иске он потребовал взыскать компенсацию в пользу обратившегося на сумму 100 тыс рублей.
По итогу требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. В середине мая, 18 числа, омич наконец получил квартиру по договору соцнайма.
Ранее Город55 о статистике нарушений социальных прав омичей, в том числе тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья. Масштабная проверка прокуратуры выявила больше 650 случаев. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.