Штрафы гарантированы. В Омске запретят парковку на одной улиц в Центральном округе

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Published Сегодня, 02:47
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В городском дептрансе рассказали об ограничениях, которые введут на одном из дорожных участков в Центральном округе. По мнению специалистов, это поможет в борьбе с пробками.
Речь идет об улице 10 лет Октября. На территории от дома 180/2 до дома 180/1 в ближайшее время запретят парковку. Здесь поставят дополнительные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Дело в том, что на этом участке автомобилисты нередко останавливаются и оставляют свои машины. Это приводит к образованию заторов на дороге.
За нарушение новых правил омичам грозит административный штраф на сумму 1500 рублей, а при знаке 8.24 машину могут отвезти на специализированную стоянку.
Ранее Город55 писал о том, что на Ленинградском мосту подрядчик начал заниматься бетонированием элементов. Из-за этого с начала июня ввели запрет на проезд грузового транспорта.