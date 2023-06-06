Штрафы гарантированы. В Омске запретят парковку на одной улиц в Центральном округе

Речь идет об улице 10 лет Октября. На территории от дома 180/2 до дома 180/1 в ближайшее время запретят парковку. Здесь поставят дополнительные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Дело в том, что на этом участке автомобилисты нередко останавливаются и оставляют свои машины. Это приводит к образованию заторов на дороге.