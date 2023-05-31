На Ленинградском мосту в Омске вводят ограничение на движение транспорта по весу

Напомним, в Омске собираются проводить капитальный ремонт еще двух мостов — Комсомольского и имени 60-летия ВЛКСМ. Уже стали известны компании, которые разработают соответствующую проектную документацию. Согласно подписанным контрактам, подрядчики должны выполнить все необходимые работы до 20 декабря 2023 года. А пока ООО «СтройТраст» продолжает ремонтировать Ленинградский мост. Проект работ рассчитан на год, до конца следующей весны.