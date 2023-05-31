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Published Сегодня, 07:13

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На Ленинградском мосту в Омске вводят ограничение на движение транспорта по весу

31 мая 2023, 07:13
Фото: Город55
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Это необходимо, чтобы снизить вибрацию на время строительных работ.

С пятницы, 2 июня, на Ленинградский мост больше не сможет заезжать грузовой транспорт. Ограничение вводят в связи с тем, что подрядчик, занимающийся капремонтом, приступил к бетонированию элементов моста.

«В целях обеспечения качества бетонируемых конструкций необходимо минимизировать вибрацию и деформацию мостового сооружения, которые могут быть вызваны движением тяжелых грузовиков», — дали пояснение в департаменте строительства.

В связи с ограничением будут демонтированы таблички с временным ограничением «Движение грузовых автомобилей запрещено» — запрет будет действовать вне зависимости от времени суток.

Работников предприятий и горожан просят учитывать скорое введение ограничения и строить маршруты движения по альтернативным путям. Ранее специалисты дептранса изменили схему движения на развязки при подходе к Ленинградскому мосту, чтобы уменьшить количество пробок.

Напомним, в Омске собираются проводить капитальный ремонт еще двух мостов — Комсомольского и имени 60-летия ВЛКСМ. Уже стали известны компании, которые разработают соответствующую проектную документацию. Согласно подписанным контрактам, подрядчики должны выполнить все необходимые работы до 20 декабря 2023 года. А пока ООО «СтройТраст» продолжает ремонтировать Ленинградский мост. Проект работ рассчитан на год, до конца следующей весны.

В Омске на развязке при подходе к Ленинградскому мосту изменится схема движения
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Дороги#Транспорт#Ленинградский мост#Грузовик#Запрет#Дорожный знак#Капремонт
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