На Ленинградском мосту в Омске вводят ограничение на движение транспорта по весу

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
С пятницы, 2 июня, на Ленинградский мост больше не сможет заезжать грузовой транспорт. Ограничение вводят в связи с тем, что подрядчик, занимающийся капремонтом, приступил к бетонированию элементов моста.
«В целях обеспечения качества бетонируемых конструкций необходимо минимизировать вибрацию и деформацию мостового сооружения, которые могут быть вызваны движением тяжелых грузовиков», — дали пояснение в департаменте строительства.
В связи с ограничением будут демонтированы таблички с временным ограничением «Движение грузовых автомобилей запрещено» — запрет будет действовать вне зависимости от времени суток.
Работников предприятий и горожан просят учитывать скорое введение ограничения и строить маршруты движения по альтернативным путям. Ранее специалисты дептранса изменили схему движения на развязки при подходе к Ленинградскому мосту, чтобы уменьшить количество пробок.
Напомним, в Омске собираются проводить капитальный ремонт еще двух мостов — Комсомольского и имени 60-летия ВЛКСМ. Уже стали известны компании, которые разработают соответствующую проектную документацию. Согласно подписанным контрактам, подрядчики должны выполнить все необходимые работы до 20 декабря 2023 года. А пока ООО «СтройТраст» продолжает ремонтировать Ленинградский мост. Проект работ рассчитан на год, до конца следующей весны.