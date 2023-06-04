«Нечем дышать». В аномальную жару омичей сводят с ума бесконечные выбросы

Омичи прозвали это время — режимом «черного неба». Горожане уже начали сообщать о неприятных последствиях. «В три часа ночи проснулась. Нечем дышать. Запах гари и резины на улице Кирова. Пришлось закрыть все окна», — сказано в группе «Дыши! Омск».