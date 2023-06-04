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«Нечем дышать». В аномальную жару омичей сводят с ума бесконечные выбросы

4 июня 2023, 04:39
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи в аномальную жару жалуются на выбросы

Синоптики вводят режим НМУ.

Синоптики сообщают о введении режима неблагоприятных метеоусловий в Омской области. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Действие: 4 июня с 00:00 до 10:00.

Омичи прозвали это время — режимом «черного неба». Горожане уже начали сообщать о неприятных последствиях. «В три часа ночи проснулась. Нечем дышать. Запах гари и резины на улице Кирова. Пришлось закрыть все окна», — сказано в группе «Дыши! Омск».

Отметим, также в регионе со 2 по 6 июня — аномально жаркая погода. Средняя температура воздуха на 10 градусов выше климатической нормы. С 3 по 6 июня — сильная жара, до +36 градусов и выше.

Также в Омской области сохраняется пятый класс горимости, подчеркивают в Обь-Иртышском УГМС.

На севере Омской области в аномальную жару загорелась пилорама
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#Режим нму#Выбросы#Соцсети#Жалобы#Омичи#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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