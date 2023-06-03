На севере Омской области в аномальную жару загорелась пилорама

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В Омской области в Таре прошлым вечером, 2 июня, случился сильный пожар на территории пилорамы местного предпринимателя. По данным издания «Тарское Прииртышье», возгорание произошло на улице Елецкого.
В пресс-службе МЧС Городу55 рассказали, что информация о пожаре поступила в 17.07. Огнем было охвачено строение на площади 1000 квадратных метров, ликвидировали открытое горение в 17.34.
На месте происшествия работали четыре единицы спецтехники и 10 пожарных. По информации пресс-службы, при пожаре никто не пострадал.
Напомним, что в регионе объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В ближайшие дни воздух прогреется до + 36 градусов и выше.