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На севере Омской области в аномальную жару загорелась пилорама

3 июня 2023, 05:50
Фото: 1MI
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Пожар произошел вечером в пятницу, на месте работало 10 пожарных и 4 единицы спецтехники.

В Омской области в Таре прошлым вечером, 2 июня, случился сильный пожар на территории пилорамы местного предпринимателя. По данным издания «Тарское Прииртышье», возгорание произошло на улице Елецкого.

В пресс-службе МЧС Городу55 рассказали, что информация о пожаре поступила в 17.07. Огнем было охвачено строение на площади 1000 квадратных метров, ликвидировали открытое горение в 17.34.

На месте происшествия работали четыре единицы спецтехники и 10 пожарных. По информации пресс-службы, при пожаре никто не пострадал.

Напомним, что в регионе объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В ближайшие дни воздух прогреется до + 36 градусов и выше.

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
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#Юлия Истомина#Пожары#Происшествия#ГУ МЧС по Омской области#Пожарные#Общество#Новости#Омская область#Тарский район
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