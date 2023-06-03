В тройке лидеров. В Омске неожиданно сильно упали цены на квартиры в новостройках

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Аналитики издания «РБК-Недвижимость» решили узнать, в каких городах-миллионниках с начала года заметнее всего снизилась цена на квартиры в новостройках. В тройке лидеров по самому большому падению цен оказались Воронеж, Красноярск и Омск.
В нашем городе квартиры в новых домах в среднем стоят 6,2 млн рублей, то есть цена на жилье снизилась на 7,2%. Объяснение столь резкому падению цен аналитики тоже дали. По их мнению, связано это с уменьшением средней площади выставленных на продажу квартир, что сложно назвать позитивным моментом для покупателей.
Отметим, что в Воронеже, который занимает первое место в рейтинге, квартиры в новостройках стали дешевле на 7,6% — цена упала до 4,9 млн рублей. В Краснодаре этот показатель составляет 7,3% — средняя цена на квартиру в новом доме составляет 6,7 млн рублей. Дороже всего с начала года жилье стало в новостройках в Челябинске, Москве и Перми.
Напомним, что омский департамент архитектуры недавно выдал разрешение на строительство девятиэтажного дома в Амуре-2. В многоэтажке, которую возводит фирма «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“, будет 93 квартиры.