В тройке лидеров. В Омске неожиданно сильно упали цены на квартиры в новостройках

Отметим, что в Воронеже, который занимает первое место в рейтинге, квартиры в новостройках стали дешевле на 7,6% — цена упала до 4,9 млн рублей. В Краснодаре этот показатель составляет 7,3% — средняя цена на квартиру в новом доме составляет 6,7 млн рублей. Дороже всего с начала года жилье стало в новостройках в Челябинске, Москве и Перми.