«Свой путь» или глупость. Как в Омске отнеслись к закону о вывесках на русском языке

Депутаты Краснодарской городской Думы запретили вывески на иностранных языках, сообщили в пресс-службе администрации города 29 мая. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года. На обилие вывесок на иностранных языках ранее обратил внимание мэр города, отметивший, что это «как-то непатриотично». Город55 выяснил, как в Омске относятся к подобным нововведениям, каким образом это отразится на бизнесе, стоит ли ждать аналогичных решений от местных парламентариев и не противоречат ли региональные законы федеральным.