«Свой путь» или глупость. Как в Омске отнеслись к закону о вывесках на русском языке

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Депутаты Краснодарской городской Думы запретили вывески на иностранных языках, сообщили в пресс-службе администрации города 29 мая. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года. На обилие вывесок на иностранных языках ранее обратил внимание мэр города, отметивший, что это «как-то непатриотично». Город55 выяснил, как в Омске относятся к подобным нововведениям, каким образом это отразится на бизнесе, стоит ли ждать аналогичных решений от местных парламентариев и не противоречат ли региональные законы федеральным.
Депутат Омского Городского совета Алексей Сокин считает такую инициативу справедливой.
«Мы, к сожалению, в последние годы с уважением смотрели на Запад, и этот процесс интеграции шел, казалось бы, своим чередом, стало привычно. Но сейчас мы понимаем правду, мы видим истину, мы видим их позицию. Сейчас то время, когда каждый идет своим путем. Инициатива справедлива, и я лично, как депутат, ее поддерживаю. Тяжело читать на иностранном языке вывески или же названия компаний и фирм, когда мы живем в России и у нас все русское», — рассказал парламентарий.
Принятие решения о запрете вывесок на иностранном языке — дело не быстрое. Тем не менее, в Горсовете Омска не отрицают, что такой закон может появиться и у нас.
«Надо все взвесить, посмотреть. Это не только вопрос патриотики, но и вопрос логистики, времени исполнения, материальной части. Регистрация в минюсте тоже потребуется, переделка вывески. Это вопрос комплексный, так быстро его не стоит решать. Лучше работать по принципу „семь раз отмерь, один раз отрежь“», — заключил Алексей Сокин.
Представители бизнеса к подобным инициативам относятся скептически. Омский предприниматель, владелец сети продуктовых дискаунтеров «Низкоцен» и нескольких дистрибьюторских компаний Виктор Шкуренко считает, что бизнес с возможными нововведениями справится, вопрос лишь какой ценой.
«Закон абсолютно глупый, неуместный. Мне особенно нравится, когда наши законодатели лезут в сферы, в которых они ничего не понимают. С другой стороны, бизнес достаточно гибок и живуч. И как бы власть не пыталась нас контролировать и ограничивать, для нас это все равно не смертельно. Только это повлечет дополнительные затраты и дополнительную нервозность», — рассказал предприниматель.
Больнее всего перемены могут ударить по малому бизнесу. И было бы неплохо, если бы этот фактор учли законотворцы.
«То что они предлагают, это дискредитация власти самой. Я бы за таких придурков не голосовал. Связь бизнеса и потребителя не будет утрачена. Но есть предприятия не большие, и по ним это ударит очень сильно. Затраты [на ребрендинг] могут оказаться критическими. Если такие решения депутаты принимают, то тогда выделяйте деньги — поменяем вывески за ваш счет. Компенсируйте, и тогда это будет ответственным решением. Иначе получается, что кто-то в патриотическом угаре решил показать, какие мы святые. Только не за свой счет, а за счет бизнеса», — считает Виктор Шкуренко.
Малый бизнес к запрету иностранных слов в вывесках и названиях относится куда более настороженно. Риск потерять клиентов велик. Основатель бизнеса по доставке готовой еды Good Food омич Андрей Киселев задумывается о переменах заранее.
«Вот есть к примеру Wildberries, название переводится как „дикие ягоды“, или Windows — „окна“. А есть Good Food — „хорошая еда“. Вот вы будете заказывать доставку в компании „Хорошая еда“? Я нет. И ладно, если бы только буквы убирали латинские, но кому-то придется полностью менять название. Я уже задумываюсь о ребрендинге», — рассказал Андрей Киселев.
Прогнозы неблагоприятные. Чем меньше компания, тем сложнее ей будет справиться со сменой имени. В конечном счете, пострадают предприниматели, которые уже открылись, наработали базу и работают под своим брендом.
«Будут и те, кто потеряет клиентов. Возможно, чей-то бизнес даже закроется. Вот только тем, кто принимает законы все равно. Закрылся один бизнес — открылся другой», — заключил Андрей Киселев.
Разобраться в тонкостях законодательства помогла омский юрист Елена Богданова, председатель Исполнительного комитета Омского отделения Ассоциации юристов России и генеральный директор юридической фирмы «Ф-групп».
«Использование иностранных слов в деятельности бизнеса регламентирует законы „О государственном языке“, „О рекламе“, „О защите прав потребителей“ и локанльные нормативные акты, которые издаются в регионах. В конституции также прописано, что основной язык в стране — это русский. В феврале этого года были утверждены поправки в закон „О государственном языке“. Теперь официально закреплено, что русский язык обязателен к использованию в информации, предназначенной для потребителей, а также рекламе. Определение достаточно обтекаемое, но на практике означает, что использовать иностранные слова в вывесках можно только если они зарегистрированы как товарный знак», — рассказала юрист.
Также Елена Богданова добавила, что закон «О защите прав потребителей» гласит, что потребитель должен получать информацию о товарах и услугах на русском языке. Есть и особенность, касающаяся регионов, в которых помимо русского, статус государственного языка закреплен и за другими языками. Например, Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Чечня, Дагестан и другие. Там вывески могут дублироваться на нескольких языках.
«Вывеску на иностранном языке можно использовать только в двух случаях. Во-первых, если сообщение носит информационный, а не рекламный характер, и рядом есть перевод. Во-вторых, если это фирменное название бренда, и оно зарегистрировано, как товарный знак. Вот такие исключения», — уточнила Елена Богданова.
Как вывод, локальные нормативные акты о вывесках на иностранном языке не противоречат федеральным законам, а только их конкретизируют, считает юрист.