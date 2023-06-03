Рекордный старт. В «Велоомске» поучаствовали более 4000 человек

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках спортивного мероприятия организовали заезд на 200 метров. Официальные соревнования в этот день также состоялись — групповая гонка «Тур надежд» на 30 км, соревнования по молодой олимпийской дисциплине ВМХ-фристайл-парк и Кубок страны.