Рекордный старт. В «Велоомске» поучаствовали более 4000 человек

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Published Сегодня, 06:58
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3 июня на Соборной площади города прошел спортивный праздник «ВелоОмск-2023». В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников. Жара не испугала омичей, поэтому на старт вышли более 4000 человек. В открытии «ВелоОмска» вместе с семьей принял участие врио губернатора Виталий Хоценко.
Самые юные велосипедисты до 4 лет попробовали свои силы в заездах на 100 метров. Медали победившим в номинации «Будущее ВелоОмска» вручали Виталий Хоценко и его жена.
Самым массовым был заезд на 12 км по маршруту Соборная площадь — ул. Тарская — ул. Партизанская — ул. Ленина — по Иртышской набережной до ул. Рождественского и обратно. Вместе с омичами в велогонку отправился врио губернатора, руководители министерств, депутаты городского и областного парламентов.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках спортивного мероприятия организовали заезд на 200 метров. Официальные соревнования в этот день также состоялись — групповая гонка «Тур надежд» на 30 км, соревнования по молодой олимпийской дисциплине ВМХ-фристайл-парк и Кубок страны.
Помимо велостартов омичи могли посетить выставку велосипедов и различные аттрационы, например, огромный дартс и веселый «энгри бердс».