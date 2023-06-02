Внимание, розыск! Полицейские ищут омича, подозреваемого в распространении наркотиков

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Омские полицейские объявили в розыск 19-летнего Петрова Николая Евгеньевича. Молодого человека подозревают в сбыте наркотиков. Фото фигуранта уголовного дела размещено в официальном паблике омской полиции.
Николая Петрова задержали в феврале 2022 года по подозрению в сбыте наркотиков. Следователи доказали вину омича и направили дело в суд. Но за заседания фигурант не явился.
Полицейские сообщили, что Николай Петров может скрываться как в Омской области, так и в Новосибирской. Тем, кто владеет информацией о местоположении подозреваемого просят позвонить по телефонам: 79-34-02, 8-953-393-42-90. Конфиденциальность гарантируется.