Внимание, розыск! Полицейские ищут омича, подозреваемого в распространении наркотиков

Полицейские сообщили, что Николай Петров может скрываться как в Омской области, так и в Новосибирской. Тем, кто владеет информацией о местоположении подозреваемого просят позвонить по телефонам: 79-34-02, 8-953-393-42-90. Конфиденциальность гарантируется.