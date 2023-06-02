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Внимание, розыск! Полицейские ищут омича, подозреваемого в распространении наркотиков

2 июня 2023, 11:28
Фото: 1MI
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Омские полицейские разыскивают молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков

Фигурант не явился на судебные заседания.

Омские полицейские объявили в розыск 19-летнего Петрова Николая Евгеньевича. Молодого человека подозревают в сбыте наркотиков. Фото фигуранта уголовного дела размещено в официальном паблике омской полиции.

Николая Петрова задержали в феврале 2022 года по подозрению в сбыте наркотиков. Следователи доказали вину омича и направили дело в суд. Но за заседания фигурант не явился.

Полицейские сообщили, что Николай Петров может скрываться как в Омской области, так и в Новосибирской. Тем, кто владеет информацией о местоположении подозреваемого просят позвонить по телефонам: 79-34-02, 8-953-393-42-90. Конфиденциальность гарантируется.

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#Евгений Игишев#Полиция#Розыск#Наркотики#Наркоторговец#Наркосбыт#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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