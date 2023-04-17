Влюбленную пару омичей поймали на распространении наркотиков

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Омске оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали влюбленную парочку омичей, которые трудились наркокурьерами.
«Сожители были задержаны с поличным в Центральном округе. При досмотре у 29-летней женщины и 32-летнего мужчины изъяты синтетические наркотики общей массой 18 граммов. В квартире, где и проживала пара, нашли еще 29 граммов наркотика. Кроме того, полицейские установили 11 тайников-закладок с 54 граммами наркозелья», — рассказали в УМВД по Омской области.
Установлено, что омичка, которая ранее не имела проблем с законом, около месяца назад устроилась розничным курьером в интернет-магазин. Позже она предложила своему ранее судимому сожителю работать вместе. Парочка получала партии наркотика и организовывала тайники-закладки в Омске.
Вот только за время своей работы каких-либо значимых сумм влюбленные так и не заработали, но получили сразу два уголовных дела с максимальным сроком до 20 лет лишения свободы.
На время следствия женщину оставили под подпиской, а вот кавалера закрыли в СИЗО. Проводится расследование.