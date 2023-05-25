Двое омичей предстанут перед судом за сбыт и употребление наркотиков

Прокуратура Омской области сообщает, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух омичей. Их обвиняют по ст. 228 и 228.1 УК РФ, связанным с хранением без цели сбыта и сбытом наркотиков в крупном размере.



Оказалось, что с апреля по ноябрь прошлого года омичи выращивали наркотические средства. Для этого они установили и обустроили парники-теплицы в 2-х квартирах. Мужчины продавали наркотики знакомым, а также употребляли сами.