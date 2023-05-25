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Двое омичей предстанут перед судом за сбыт и употребление наркотиков

25 мая 2023, 10:42
Фото: Город55
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Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Омской области сообщает, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух омичей. Их обвиняют по ст. 228 и 228.1 УК РФ, связанным с хранением без цели сбыта и сбытом наркотиков в крупном размере.

Оказалось, что с апреля по ноябрь прошлого года омичи выращивали наркотические средства. Для этого они установили и обустроили парники-теплицы в 2-х квартирах. Мужчины продавали наркотики знакомым, а также употребляли сами.

В итоге их «деятельность» прикрыли полицейские. В ходе обыска у них изъяли свыше 1 кг наркотических средств. Теперь омичам грозит до 20 лет лишения свободы.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.
Спецназ задержал троих омичей за выращивание и сбыт наркотиков
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#Ксения Карагодина#Уголовное дело#Наркотики#Наркоторговец#Прокуратура#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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