Двое омичей предстанут перед судом за сбыт и употребление наркотиков

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Прокуратура Омской области сообщает, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух омичей. Их обвиняют по ст. 228 и 228.1 УК РФ, связанным с хранением без цели сбыта и сбытом наркотиков в крупном размере.
Оказалось, что с апреля по ноябрь прошлого года омичи выращивали наркотические средства. Для этого они установили и обустроили парники-теплицы в 2-х квартирах. Мужчины продавали наркотики знакомым, а также употребляли сами.
В итоге их «деятельность» прикрыли полицейские. В ходе обыска у них изъяли свыше 1 кг наркотических средств. Теперь омичам грозит до 20 лет лишения свободы.
«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.