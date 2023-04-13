Пурга пришла в квартиру. В Омске спецназ задержал активного работника наркомагазина

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Омске оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиком вместе со спецназом «ГРОМ» задержали 39-летнего жителя Кировского округа, которого подозревают в активной работе на наркомагазин.
«У подозреваемого изъято 50 свертков в термоусадке с двумя видами синтетических наркотиков массой 44 грамма и 14 граммов. Еще 30 граммов наркотика нашли в тайниках, которые успел оборудовать задержанный», — рассказали в УМВД по Омской области.
Помимо этого в квартире омича служебная овчарка по кличке Пурга нашла еще 74 грамма наркотика.
«Задержан за попытку сбыта наркотиков. С собой у меня 50 свертков. Получил их через интернет-магазин, там я оптовый курьер-закладчик», — рассказал подозреваемый после задержания.
По данным силовиков, задержанный делал закладки для розничных курьеров, которые потом доводили наркотики до потребителей.
Сейчас на омича уже возбуждено 4 уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
По ходатайству следователя фигуранта заключили под стражу и отправили в СИЗО, сообщили в полиции.