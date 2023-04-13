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Пурга пришла в квартиру. В Омске спецназ задержал активного работника наркомагазина

13 апреля 2023, 05:47
Фото: 1MI
Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет колонии

Омич попался на сотрудничестве с наркомагазином

В общей сложности у задержанного изъяли более 160 граммов наркотиков двух видов.

В Омске оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиком вместе со спецназом «ГРОМ» задержали 39-летнего жителя Кировского округа, которого подозревают в активной работе на наркомагазин.

«У подозреваемого изъято 50 свертков в термоусадке с двумя видами синтетических наркотиков массой 44 грамма и 14 граммов. Еще 30 граммов наркотика нашли в тайниках, которые успел оборудовать задержанный», — рассказали в УМВД по Омской области.

Помимо этого в квартире омича служебная овчарка по кличке Пурга нашла еще 74 грамма наркотика.

«Задержан за попытку сбыта наркотиков. С собой у меня 50 свертков. Получил их через интернет-магазин, там я оптовый курьер-закладчик», — рассказал подозреваемый после задержания.
У задержанного нашли при себе 50 свертков с наркотиками
Видео: УМВД по Омской области

По данным силовиков, задержанный делал закладки для розничных курьеров, которые потом доводили наркотики до потребителей.

Сейчас на омича уже возбуждено 4 уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

По ходатайству следователя фигуранта заключили под стражу и отправили в СИЗО, сообщили в полиции. 

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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Наркотики#Синтетические наркотики#Новости#Омск#Омская область#Россия#Видео
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