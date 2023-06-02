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Published Сегодня, 08:09

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Омские инвесторы будут получать компенсацию расходов на развитие инфрастуктуры

2 июня 2023, 08:09
Фото: Город55
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По решению Хоценко инвесторам будут компенсировать расходы на развитие инфраструктуры

Объем компенсации при этом зависит от вида инфраструктуры.

В областном минэкономики подготовили документ о порядке предоставления субсидий инвесторам. В рамках нового проекта поддержки правительство намерено возмещать затраты на создание транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры.

«Инфраструктура нужна инвесторам, чтобы строить здания, жилые дома, промышленные и другие объекты. Тот же свет, вода, подъездные пути. Для омичей это те самые комфортные условия — обустроенные объекты. Поэтому нужно поддержать бизнес, который готов здесь вкладываться, строить, создавать новые производства», — отметил врио губернатора Виталий Хоценко.

На последнем заседании кабмина глава министерства экономики Омской области Анна Негодуйко уточнила, что размер компенсации не сможет быть больше суммы уплаченных в облбюджет налогов. При возвещении расходов правительство также будет оценивать, какая именно инфраструктура создается — обеспечивающая или сопутствующая. Это повлияет на объем компенсации. По первой предельный объем возмещения — 50% в течение пяти лет, по второй — 100% в течение десяти лет.

К обеспечивающей инфраструктуре относятся объекты, которые необходимы непосредственно для реализации проекта, к сопутствующей — те, которые могут использоваться для реализации проекта и иных целей.

«В перезапуске инвестиционного цикла ключевая роль отводится соглашениям о защите и поощрении капиталовложений, которые имеет право заключать областное правительство с инвесторами», — цитирует пресс-центр облправительства главу минэкономики.

У инвесторов также появилась возможность вернуть суммы уплаченных процентов по кредитам, которые брались для развития тех или иных проектов. Кроме того, правительство будет компенсировать расходы на демонтаж объектов в границах военных городков, если это необходимо для строительства жилья.

Желающим подать заявления о получении субсидий нужно обращаться в отраслевые министерства.

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#Алина Ясинская#Омская область#Виталий Хоценко#Анна Негодуйко#Новости#Бизнес#Политика#Экономика#Субсидии#Возмещение#Инфраструктура#Минэкономики
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