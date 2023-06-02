Омские инвесторы будут получать компенсацию расходов на развитие инфрастуктуры

На последнем заседании кабмина глава министерства экономики Омской области Анна Негодуйко уточнила, что размер компенсации не сможет быть больше суммы уплаченных в облбюджет налогов. При возвещении расходов правительство также будет оценивать, какая именно инфраструктура создается — обеспечивающая или сопутствующая. Это повлияет на объем компенсации. По первой предельный объем возмещения — 50% в течение пяти лет, по второй — 100% в течение десяти лет.