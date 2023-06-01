Инкубаторий омской «Оши» перешел к бизнесмену из Самары

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Инкубаторий «Оши» под Омском перешел в собственность фирмы из Самары. Сделка состоялась 26 мая, ее сумма составила 2,44 млн рублей, сообщает издание «Коммерческие вести».
Новым владельцем стала самарская компания «Абсолют». Эта же фирма месяц назад выкупила и другие производственные площадки «Оши».
Согласно открытым источникам, новый владелец помещений, компания «Абсолют», зарегистрированная в Самарской области, принадлежит бизнесмену Алексею Шаповалову. Он является крупным самарским предпринимателем — значится бенефициаром 76 действующих и 118 закрытых компаний. Шаповалов женат на модели Ксении Царициной, уроженке Омска.
В августе прошлого года Алексей Шаповалов также выкупил часть имущества ПК «Оша». По итогам аукциона бизнесмен заключил несколько сделок. Самая крупная из них на сумму 122 млн рублей касается земельного участка площадью 46 426 кв. м, где располагается свинокомплекс.