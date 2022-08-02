Город55
ГлавноеВсе новости
Самарский олигарх выкупил часть имущества ПК «Оша» под Омском

Самарский олигарх выкупил часть имущества ПК «Оша» под Омском

Вчера, 19:24
Фото: 1MI
Имущество продовольственного комплекса ушло с торгов почти за 150 млн рублей.

Имущество ПК «Оша» ушло с молотка почти за 150 млн рублей. Данные об этом появились сегодня, 2 августа, в открытых источниках.

Конкурсный управляющий Игорь Глустенков по итогам аукциона заключил несколько сделок. Самая крупная из них на сумму 122 млн рублей касается земельного участка площадью 46 426 кв. м, где располагается свинокомплекс. Его приобрел предприниматель Алексей Шаповалов.

Второй участок площадью 119 999 кв. м за 14 млн рублей выкупило ООО «Абсолют», бенефициаром которого также является предприниматель Алексей Шаповалов.

Последний лот — участок площадью площадь 322 579 кв — за 12 млн рублей выкупило ООО «СТОУН». Эта компания также связана с предпринимателем Шаповаловым.

Алексей Шаповалов является известным самарским олигархом — он значится бенефициаром 76 действующих и 118 закрытых компаний. Он женат на модели Ксении Царициной, уроженке Омска.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск#ОША#Продажа#Аукцион#Имущество#Комплекс#Производство
Подпишитесь
В Омске вынесут приговор экс-полицейскому, который устроил ДТП у метромоста и сбежал
Бывший силовик предлагал пострадавшим почти 2 млн рублей, но прокуратура не приняла примирение сторон.
Вчера, 17:31
Бывшего главу «Омсктрансстроя» Себелева снова объявили в розыск
Бывший руководитель предприятия три года скрывается от суда.
Вчера, 18:56
Омским чиновникам и бюджетникам снова подняли зарплаты
Вчера, 09:03
«Трешка» на четыре семьи. В Омске пытаются насильно расселить аварийный дом
Дом признали аварийным шесть лет назад, но собственники не торопятся выезжать — им не нравятся квартиры, которые мэрия предлагает им вместо старых.
Вчера, 16:17
Омских десантников предостерегли от купания в фонтанах
Мэр Сергей Шелест заявил, что если десантники будут купаться в фонтанах, в них снова отключат воду.
Вчера, 10:26