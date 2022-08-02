Самарский олигарх выкупил часть имущества ПК «Оша» под Омском

Имущество ПК «Оша» ушло с молотка почти за 150 млн рублей. Данные об этом появились сегодня, 2 августа, в открытых источниках.
Конкурсный управляющий Игорь Глустенков по итогам аукциона заключил несколько сделок. Самая крупная из них на сумму 122 млн рублей касается земельного участка площадью 46 426 кв. м, где располагается свинокомплекс. Его приобрел предприниматель Алексей Шаповалов.
Второй участок площадью 119 999 кв. м за 14 млн рублей выкупило ООО «Абсолют», бенефициаром которого также является предприниматель Алексей Шаповалов.
Последний лот — участок площадью площадь 322 579 кв — за 12 млн рублей выкупило ООО «СТОУН». Эта компания также связана с предпринимателем Шаповаловым.
Алексей Шаповалов является известным самарским олигархом — он значится бенефициаром 76 действующих и 118 закрытых компаний. Он женат на модели Ксении Царициной, уроженке Омска.