Настоящее пекло. Омскую область накроет жара до +36

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
По прогнозам Обь-Иртышского УГСМ, в ближайшие дни в Омскую область придет жаркая погода.
В среду, 31 мая, днем осадков не ожидается, ночью возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +11…+16°, днем воздух прогреется до +26…+31°.
В первый день лета осадков не предвидится, температура ночью +10…+15°, днем +29…+34°. В пятницу, 2 июня, погода обещает быть еще более жаркой. Столбик термометра в дневные часы может подняться до отметки в +36°. Осадков также не ожидается.
Ранее Город55 сообщал, что в аномальную жару сотрудники МЧС будут следить за купающимися омичами. Желающим провести время у водоемов лучше выбирать официальные пляжи, где дежурят спасатели.