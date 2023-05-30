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Published Сегодня, 11:23

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Настоящее пекло. Омскую область накроет жара до +36

30 мая 2023, 11:23
Фото: 1MI
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Омичей предупредили о жаре до +36 градусов

Осадков в ближайшие дни не ожидается.

По прогнозам Обь-Иртышского УГСМ, в ближайшие дни в Омскую область придет жаркая погода.

В среду, 31 мая, днем осадков не ожидается, ночью возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +11…+16°, днем воздух прогреется до +26…+31°.

В первый день лета осадков не предвидится, температура ночью +10…+15°, днем +29…+34°. В пятницу, 2 июня, погода обещает быть еще более жаркой. Столбик термометра в дневные часы может подняться до отметки в +36°. Осадков также не ожидается.

Ранее Город55 сообщал, что в аномальную жару сотрудники МЧС будут следить за купающимися омичами. Желающим провести время у водоемов лучше выбирать официальные пляжи, где дежурят спасатели.

Нельзя допустить гибели. Сотрудники МЧС будут следить за купающимися в жару омичами
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#Евгений Игишев#Погода#Жара#Аномальная жара#Прогноз#УГМС#Обь-Иртышское УГМС#Омск#Омская область
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