Настоящее пекло. Омскую область накроет жара до +36

В первый день лета осадков не предвидится, температура ночью +10…+15°, днем +29…+34°. В пятницу, 2 июня, погода обещает быть еще более жаркой. Столбик термометра в дневные часы может подняться до отметки в +36°. Осадков также не ожидается.