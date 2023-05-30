Нельзя допустить гибели. Сотрудники МЧС будут следить за купающимися в жару омичами

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня температура воздуха в Омской области прогреется до +34…+36 градусов. Само собой, в это время у жителей региона появится желание отдохнуть у воды и искупаться. Сотрудники МЧС в преддверии аномальной жары напоминают омичам о мерах безопасности.
Желающим провести время у водоемов лучше выбирать официальные пляжи, где дежурят спасатели. На несанкционированных площадках увеличивается риск возникновения происшествий. Спасатели проводят профилактические рейды, напоминая о возможных угрозах и предосторожности.
«В прошлом году нам совместными усилиями с представителями полиции, органов образования, органом местного самоуправления, волонтерами удалось снизить гибель людей на воде на 48%. В этом году наша главная цель — не допустить роста числа происшествий», — отметил главный госинспектор по маломерным судам—начальник отдела безопасности людей на водных объектах омского МЧС Сергей Звеков.
Напомним, что первая смерть на воде в этом сезоне случилась 7 мая. В деревне Благодаровка (Одесский район) утонул шестилетний мальчик. По информации следователей, он купался вместе со сверстником без присмотра взрослых. Тело ребенка достал отец, которому рассказали о происшествии очевидцы. В прошлом году, по информации регионального МЧС, в Омской области утонули семь детей.