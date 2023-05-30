Нельзя допустить гибели. Сотрудники МЧС будут следить за купающимися в жару омичами

Напомним, что первая смерть на воде в этом сезоне случилась 7 мая. В деревне Благодаровка (Одесский район) утонул шестилетний мальчик. По информации следователей, он купался вместе со сверстником без присмотра взрослых. Тело ребенка достал отец, которому рассказали о происшествии очевидцы. В прошлом году, по информации регионального МЧС, в Омской области утонули семь детей.