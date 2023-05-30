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Залог порывов. За 35 лет в Тевризе ни разу не ремонтировали водопроводные сети

30 мая 2023, 08:33
Фото: Город55
иллюстрация

В поселке Омской области 35 лет не ремонтировали водопроводные сети

Ответственных лиц за состояние одного из участков обязали устранить все нарушения.

Водопроводные трубы в рабочем поселке Тевриз на улице переулок Тихий сильно износились. Как выяснила прокуратура Тевризского района, с момента ввода в эксплуатацию, с 1988 года, здесь ни разу не было организовано капитального ремонта или даже замены сетей.

Это привело к тому, что в последние два года на участке неоднократно случались порывы. Местные жители регулярно испытывают трудности, пока рабочие устраняют последствия коммунальных аварий.

«Длительное непринятие мер по ремонту водопроводных сетей нарушает права местных жителей, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не позволяет повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Известно, что за водоснабжение на этом участке отвечает предприятие «Водострой». Из-за того, что ответственные уже несколько лет игнорируют коммунальную проблему, прокуратуре пришлось обратиться в суд. По итогу требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Теперь работники предприятия обязаны провести капитальный ремонт сетей. Представители надзорного ведомства в свою очередь контролируют, как продвигается это дело.

Ранее Город55 писал о многочисленных жалобах жителей поселка Тевриз. Когда в регионе установилась жаркая погода, многие сельчане остались без холодной воды. Администрация района объяснила это тем, что на центральном водозаборе возникла «нехватка добываемых объемов воды».

«Всем плевать на людей». Жители Тевриза в жару остались без холодной воды
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Тевриз#Тевризский район#Общество#Прокуратура#Суд#Водоснабжение#Капитальный ремонт#Ремонт водопровода#Порыв водопровода
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