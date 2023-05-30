Залог порывов. За 35 лет в Тевризе ни разу не ремонтировали водопроводные сети

Известно, что за водоснабжение на этом участке отвечает предприятие «Водострой». Из-за того, что ответственные уже несколько лет игнорируют коммунальную проблему, прокуратуре пришлось обратиться в суд. По итогу требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Теперь работники предприятия обязаны провести капитальный ремонт сетей. Представители надзорного ведомства в свою очередь контролируют, как продвигается это дело.