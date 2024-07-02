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Порыв водопровода

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2024
Ждут технику. После внимания следкома в омском селе начали ремонт водопроводных сетей
Работы по устранению порыва только начали, но реализоваться планам помешал дождь.
2 июля, 09:27
2023
Залог порывов. За 35 лет в Тевризе ни разу не ремонтировали водопроводные сети
Ответственных лиц за состояние одного из участков обязали устранить все нарушения.
30 мая 2023, 08:33
Порывы на 9 улицах. В омском «Водоканале» сообщили о результатах ночных работ
В 4-х местах работы уже завершились.
5 марта 2023, 04:32
В Омске следователи начали проверку после порыва трубопровода на Кирова
28 февраля 2023, 13:12

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