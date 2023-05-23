Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Жители Тевризского района массово жалуются на отсутствие холодной воды. По их словам, привычные удобства доступны теперь в определенное время и всего лишь несколько часов. Больше всего сельчане беспокоятся о состоянии своих огородов, которые в ограниченных условиях поливать попросту нечем.
«Такого за все время, кажется, не было! И ни одного комментария ни от главы района, ни от администрации. Это что вообще такое? Лето, жара, огороды… Всем плевать на людей», — написали местные жители в официальной группе района в «Одноклассниках».
Через несколько часов администрация района дала комментарий. Представители власти объяснили, что проблема возникла на фоне погодных условий. Владельцы огородов стали активнее поливать свои владения в жару, из-за чего на центральном водозаборе возникла «нехватка добываемых объемов воды».
Жителям Тевриза в связи с этим будет организован подвоз воды рядом с домом по ул. Иртышная, 25. Также, уточнили в администрации, можно воспользоваться водонапорными башнями в поселке по адресам:
Воду будут подвозить ежедневно с 11:00 до 21:00, пока ситуация не стабилизируется.
«В случае необходимости перемещения емкости с водой на другое место необходимо обращаться по тел. 8 (381-54) 2-23-28, 8-904-079-94-48», — добавили в пресс-службе.
Ранее Город55 писал о жителях одной из деревень Большереченского района, которые по сей день пьют воду из колодцев и реки. Используют они ее и для бытовых нужд. Все потому что на территории деревни нет никакой системы холодного водоснабжения.