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В Омской области за сход 4 полувагонов ответят сотрудники ОАО «РЖД»

30 мая 2023, 02:22
Фото: Город55
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Уголовное дело направили в Называевский городской суд.

В Омской транспортной прокуратуре сообщили, что в отношении трех работников Называевского участка ОАО «РЖД» утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Их обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

«Ответственные за безопасное движение поездов на железнодорожной станции Называевская Западно-Сибирской железной дороги, не обеспечили надлежащее качество содержания железнодорожного пути и контроль за его состоянием», — уточнили в транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направили в Называевский городской суд.

Напомним, что инцидент произошел в апреле 2022 года. При проведении маневров с железной дороги сошли 4 полувагона с щебнем. Ущерб составил свыше 1 млн рублей.

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#Ксения Карагодина#Омск#Вагоны#Уголовное дело#Рельсы#РЖД#ОАО РЖД#Обвинение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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