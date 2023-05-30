В Омской области за сход 4 полувагонов ответят сотрудники ОАО «РЖД»

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В Омской транспортной прокуратуре сообщили, что в отношении трех работников Называевского участка ОАО «РЖД» утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Их обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ.
«Ответственные за безопасное движение поездов на железнодорожной станции Называевская Западно-Сибирской железной дороги, не обеспечили надлежащее качество содержания железнодорожного пути и контроль за его состоянием», — уточнили в транспортной прокуратуре.
Уголовное дело направили в Называевский городской суд.
Напомним, что инцидент произошел в апреле 2022 года. При проведении маневров с железной дороги сошли 4 полувагона с щебнем. Ущерб составил свыше 1 млн рублей.