В Омске работник упал под движущийся поезд

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Омским следственным отделом на транспорте проводится проверка по факту травмирования работника на железной дороге (по ч. 1 ст. 216 УК РФ и ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Травму мужчина получил вчера, 28 мая, около 9 часов вечера. Сейчас работник находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.
«В ходе проведения маневровых работ на подъездных железнодорожных путях коммерческой организации, расположенных в Октябрьском административном округе Омска, произошло падение работника под состав движущегося поезда, что повлекло его травмирование», — сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
На месте происшествия следователи уже провели осмотр. По итогам всех проверок будет принято процессуальное решение.