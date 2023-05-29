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В Омске работник упал под движущийся поезд

29 мая 2023, 08:24
Фото: Город55
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Железнодорожника госпитализировали.

Омским следственным отделом на транспорте проводится проверка по факту травмирования работника на железной дороге (по ч. 1 ст. 216 УК РФ и ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Травму мужчина получил вчера, 28 мая, около 9 часов вечера. Сейчас работник находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.

«В ходе проведения маневровых работ на подъездных железнодорожных путях коммерческой организации, расположенных в Октябрьском административном округе Омска, произошло падение работника под состав движущегося поезда, что повлекло его травмирование», — сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

На месте происшествия следователи уже провели осмотр. По итогам всех проверок будет принято процессуальное решение.

Фото: Восточное МСУТ СК России
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#Ксения Карагодина#Омск#СК России#Травма#Общество#Город#Происшествия#Пострадавший#Поезд#Железная дорога#Новости#Омская область#Россия
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