С 2016 года меньше за капремонт также платят неработающие жители Омской области, достигшие возраста 70 и 80 лет, если они являются собственниками жилья или его части. Гражданам старше 70 лет предоставляют ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% расходов на уплату взноса на капремонт, а тем, кто старше 80 лет, компенсируют 100% расходов.