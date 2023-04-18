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С 1 января 2023 года в Омской области снова вырос размер минимального взноса за капитальный ремонт. Город55 рассказывает, сколько сегодня омичи отдают за капремонт, возросла ли собираемость взносов, а также кто претендует на льготы и компенсации при оплате капитального ремонта.
С 1 января 2023 года один квадратный метр для жителей многоквартирных домов в Омской области стоит 11 рублей 84 копейки, то есть плата за капремонт увеличилась на 3,6% или 41 копейку.
Напомним, что с 2014 года жители омских многоэтажек платили 6,7 рублей за квадратный метр. Но в конце 2021 года взнос за капремонт резко увеличили. С тем тарифом, что был ранее, выполнить программу капитального ремонта не представлялось возможным.
В итоге в 2021-м индексацию тарифа утвердили сразу на три года. Следующий рост тарифа на капремонт произойдет 1 января 2024 года: за один квадратный метр будут взимать уже 12 рублей 27 копеек.
Итоговая сумма, которую приходится платить омичам за капремонт, зависит от площади помещения.
«Собственник комнаты в общежитии площадью 10 кв. м платит 118 рублей 40 копеек в месяц за капитальный ремонт, собственник однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м — 355 рублей 20 копеек. Для владельца квартиры площадью 90 кв. м ежемесячный платеж составляет 1 065 рублей 60 копеек в месяц», — рассказали Городу55 в Фонде капремонта Омской области.
В региональном фонде капремонта отмечают положительные изменения по оплате капремонта в первые три месяца 2023 года.
«Большинство собственников помещений в многоквартирных домах Омской области своевременно оплачивают квитанции за капитальный ремонт. Уровень собираемости взносов на капремонт остается на должном уровне. Тенденция роста уровня сбора сохраняется», — прокомментировали Городу55 в организации.
Например, в первом квартале этого года собираемость составила 102%, в то время как в январе–марте 2022-го этот же показатель был на отметке 73%.
Несмотря на это в настоящий момент собственники помещений в омских многоэтажках задолжали 1,207 млрд рублей.
Взносы за капремонт должны делать все собственники помещений многоквартирных домов. Но для некоторых категорий все же предусмотрено полное или частичное освобождение от платы за капитальный ремонт.
«Перечень отдельных категорий граждан в Омской области, которым предоставляются меры социальной поддержки на уплату взносов на капитальный ремонт в соответствии с федеральным и областным законодательством в размере 50% расходов от уплаты указанного взноса, приведен в порядке, утвержденным постановлением правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п, и включает в себя 40 категорий. Исключением в данном перечне являются инвалиды III группы, которым МСП на уплату взносов на капитальный ремонт не предусмотрены федеральным законодательством», — рассказали в пресс-службе минтруда Омской области.
С 2016 года меньше за капремонт также платят неработающие жители Омской области, достигшие возраста 70 и 80 лет, если они являются собственниками жилья или его части. Гражданам старше 70 лет предоставляют ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% расходов на уплату взноса на капремонт, а тем, кто старше 80 лет, компенсируют 100% расходов.
С 1 января 2023 года в Омской области также вырос в среднем на 6,3% размер оплаты за содержание жилого помещения. Максимальный размер — 6,93%.
На конкретный размер платы влияет уровень благоустройства дома, кто именно занимается содержанием жилья — управляющая компания или ТСЖ, а также оказываемые услуги.
«В наиболее часто встречающихся в Омске типах домов — 5-этажных и 9-этажных многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, с газовыми плитами, плата на 2023 год по договору управления составит 24,58 и 34,97 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц соответственно», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Добавим, что в содержание жилья входит:
Таким образом, для каждого дома определяют конкретный перечень услуг.
Кстати, ранее Город55 публиковал список многоквартирных домов в Омске и области, которые планируют отремонтировать в 2023 году. Капремонт проведут по 105 адресам, из них 78 — находятся в Омске.
В городе ремонтировать многоэтажки будут во всех округах: