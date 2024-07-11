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Фонд капремонта

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2024
Разрешили. У омичей будут на время забирать деньги на капремонт других домов
Депутаты согласились внести поправки в закон, но допсредств на их введение не потребуется.
11 июля, 10:59
2023
В Омске капитально отремонтировали фасад семидесятилетнего многоквартирного дома
В ходе работ у дома восстановили балконные плиты, поменяли окна в подъездах и установили козырьки над входами.
28 декабря 2023, 11:26
С 1 января 2024 года в Омске вырастет тариф на капремонт. Сколько будем платить
26 декабря 2023, 04:04
С плесенью и водой. Жильцов омской двухэтажки затопило из-за срыва капремонта крыши
28 ноября 2023, 10:20
Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске
16 августа 2023, 06:41
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
30 мая 2023, 07:54
1,2 млрд рублей задолженности. Сколько омичи должны платить за капремонт в 2023 году
18 апреля 2023, 06:00
Далеко ехать. Подрядчики отказываются делать капремонт в районах Омской области
5 апреля 2023, 03:33
Дом раздора. В Омске подтвердили неприемлемое состояние дома на Профинтерна
Начались тяжбы. В Омске «спорят» из-за опасности трещины на пятиэтажке.
20 марта 2023, 06:37
В Омске официально назначили нового директора регионального Фонда капремонта
Перед новым руководителем уже поставили главные задачи.
7 февраля 2023, 07:46
В омском фонде капремонта определились, кто займет должность директора
В итоговый этап конкурса на пост руководителя вышел Александр Хомин, который сейчас исполняет обязанности директора
6 февраля 2023, 06:23
Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта
Сергей Криживитский, по его словам, ничего не знает о массовой рассылке уведомлений и взыскании долгов.
20 января 2023, 09:38
В Омске обновили структуру и сроки оплаты квитанций за капремонт
Срок для оплаты квитанций увеличили в два раза.
19 января 2023, 10:06
В омском фонде капремонта назначили руководителя. Пока что исполняющего обязанности
17 января 2023, 07:17
2022
Губернатор Бурков предложил возглавить Фонд капремонта кому-нибудь из коммунистов
«Пишите заявление, и я завтра вас назначу», - заявил глава региона.
24 ноября 2022, 08:27

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