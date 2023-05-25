В Омске на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

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В следующую среду, 31 мая, в Центральном округе и поселке Рыбачьем на весь день отключат воду, сообщили в «Росводоканале». На улице Куйбышева проведут ремонтные работы на насосной станции, а в Рыбачьем продезинфицируют водопровод.
С 09:00 до 17:00 под отключение попадают следующие абоненты:
1. ЦТП-701 МП «Тепловая компания»;
2. Ул. Масленникова, 17,19, 21, 23;
3. Ул. 3 Линия, 85;
4. Ул. Куйбышева, 81;
5. Ул. 20 лет РККА, 2.
Для местных жителей по адресу улица Куйбышева, 81 с 9 до 17 часов будет стоять машина с питьевой водой.
С 09:00 до 20:00 в поселке Рыбачьем воды не будет по следующим адресам:
1. Водоразборные колонки — 1-я Рыбачья, 48, 64, 86;
2. Водоразборная колонка — 2-я Рыбачья, 23;
3. Дома частного сектора:
1-я Рыбачья, 1А — 1-я Рыбачья, 79;
1-я Рыбачья, 20 — 1-я Рыбачья, 94;
2-я Рыбачья, 21А — 23.
Напомним, что сегодня, 25 мая, ремонтные работы пройдут на Московке и в Амурском поселке. Ранее «Росводоканал» сообщал, в каких домах не будет воды: