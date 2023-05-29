Пополнение у «ястребов». В «Авангард» перешел форвард из казанского «Ак Барса»

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В омский «Авангард» из казанского «Ак Барса» перешел 26-летний нападающий Кирилл Панюков. Контракт с игроком рассчитан на три года. Клуб из Татарстана получил денежную компенсацию.
«Панюков — дисциплинированный, техничный нападающий с хорошим броском. Умеет играть по заданию. Форвард с правым хватом, что даст нашей команде опцию при розыгрыше большинства. Подписание Панюкова повысит конкуренцию за место в основе „Авангарда“, мы рассчитываем на характер и мастерство этого игрока в новом сезоне», — сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В прошлом сезоне Панюков провел за «Ак Барс» 68 матчей и набрал 15 очков — забил 9 шайб и отдал 6 результативных передач.
Накануне, 28 мая, «Авангард» официально объявил об уходе из команды нападающего Арсения Грицюка. 22-летний хоккеист присоединился к «Авангарду» в 2020 году, до этого выступал за «Омских Ястребов». В сезоне 2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина. Грицюка вызывали в сборные России разных возрастов, а также в национальную сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекине.