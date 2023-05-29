Пополнение у «ястребов». В «Авангард» перешел форвард из казанского «Ак Барса»

Накануне, 28 мая, «Авангард» официально объявил об уходе из команды нападающего Арсения Грицюка. 22-летний хоккеист присоединился к «Авангарду» в 2020 году, до этого выступал за «Омских Ястребов». В сезоне 2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина. Грицюка вызывали в сборные России разных возрастов, а также в национальную сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекине.