Нападающий Арсений Грицюк покинул омский «Авангард»

22-летний хоккеист присоединился к «Авангарду» в 2020 году, до этого выступал за «Омских Ястребов». В сезоне 2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина. Грицюка вызывали в сборные России разных возрастов, а также в национальную сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекине. «Ястреб» занимал первое место в ТОП-10 лучших игроков регулярного чемпионата среди хоккеистов до 23 лет по версии официального сайта КХЛ.