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Нападающий Арсений Грицюк покинул омский «Авангард»

28 мая 2023, 03:13
Фото: www.hawk.ru
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Он выступал в «Авангарде» с 2020 года.

Хоккейный клуб «Авангард» официально объявил об уходе из команды нападающего Арсения Грицюка. Его традиционно поблагодарили за игру.

22-летний хоккеист присоединился к «Авангарду» в 2020 году, до этого выступал за «Омских Ястребов». В сезоне 2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина. Грицюка вызывали в сборные России разных возрастов, а также в национальную сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекине. «Ястреб» занимал первое место в ТОП-10 лучших игроков регулярного чемпионата среди хоккеистов до 23 лет по версии официального сайта КХЛ.

Агентом Арсению Грицюка является Шуми Бабаев. Он же представляет спортивные интересы Владимира Ткачева и Сергея Толчинского, который покинул «Авангард» ранее и ушел в питерский СКА.

Нападающий Толчинский ушел из омского «Авангарда» в СКА
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#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#Новости#Омск#Арсений Грицюк#Шуми Бабаев#Сергей Толчинский#Владимир Ткачев
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