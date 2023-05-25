Появились подробности инцидента на Фрунзенском мосту, с которого чуть не упала омичка

Горожане заметили молодую омичку на Фрунзенскому мосту вчера поздно вечером, 24 мая. Неравнодушные люди пытались спасти ее от падения, обхватывая тело руками. Одна нога девушки уже была за перилами, когда к толпе подошел полицейский Гарик Минасян. Он освободился от службы и направлялся домой, но проехать мимо не смог. История в итоге закончилась благополучно.