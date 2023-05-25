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Появились подробности инцидента на Фрунзенском мосту, с которого чуть не упала омичка

25 мая 2023, 06:36
Фото: Город55
иллюстрация
Девушка в данный момент на четвертом месяце беременности.

Горожане заметили молодую омичку на Фрунзенскому мосту вчера поздно вечером, 24 мая. Неравнодушные люди пытались спасти ее от падения, обхватывая тело руками. Одна нога девушки уже была за перилами, когда к толпе подошел полицейский Гарик Минасян. Он освободился от службы и направлялся домой, но проехать мимо не смог. История в итоге закончилась благополучно.

Как стало известно Городу55, на мосту была 24-летняя омичка в положении. Она находится на четвертом месяце беременности. Медики провели осмотр на месте происшествия, но куда-либо ехать она отказалась. Немного придя в себя, беременная омичка зарядила выключенный телефон и отправилась самостоятельно домой. По информации источника издания, у девушки достаточно сложные отношения с сожителем.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Беременная#Спасение#Спасение людей#Фрунзенский мост#Мост#Полиция#Полиция спасла#УМВД Омской области
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