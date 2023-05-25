Появились подробности инцидента на Фрунзенском мосту, с которого чуть не упала омичка

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Горожане заметили молодую омичку на Фрунзенскому мосту вчера поздно вечером, 24 мая. Неравнодушные люди пытались спасти ее от падения, обхватывая тело руками. Одна нога девушки уже была за перилами, когда к толпе подошел полицейский Гарик Минасян. Он освободился от службы и направлялся домой, но проехать мимо не смог. История в итоге закончилась благополучно.
Как стало известно Городу55, на мосту была 24-летняя омичка в положении. Она находится на четвертом месяце беременности. Медики провели осмотр на месте происшествия, но куда-либо ехать она отказалась. Немного придя в себя, беременная омичка зарядила выключенный телефон и отправилась самостоятельно домой. По информации источника издания, у девушки достаточно сложные отношения с сожителем.