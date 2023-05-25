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В шаге от трагедии. В Омске полицейский спас девушку от падения с моста

25 мая 2023, 05:26
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский полицейский спас девушку от падения с Фрунзенского моста

Мужчина ехал домой, когда увидел скопление людей на мосту.

В пресс-службе омской полиции сообщили о спасении женщины, которая едва не упала с Фрунзенского моста. К ней на помощь вместе с прохожими пришел полицейский полка ППС полиции УМВД России по городу Омску Гарик Минасян.

Мужчина около 23:00 ехал на личном автомобиле домой. На мосту он обратил внимание на скопление людей, остановился, подошел ближе и увидел, что двое парней держат девушку. Она одной ногой была по другую сторону перилл.

Полицейский присоединился в парням, обхватил ее за туловище и перетянул на мост. К этому моменту на место прибыли службы экстренного реагирования, которые оказали женщине помощь. Дальнейшая ее судьба пока неизвестна.

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#Полиция#Мост#Девушка#Спасение#Полиция спасла#Происшествия#Новости#Омск#Ольга Акамова
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