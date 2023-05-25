В шаге от трагедии. В Омске полицейский спас девушку от падения с моста

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В пресс-службе омской полиции сообщили о спасении женщины, которая едва не упала с Фрунзенского моста. К ней на помощь вместе с прохожими пришел полицейский полка ППС полиции УМВД России по городу Омску Гарик Минасян.
Мужчина около 23:00 ехал на личном автомобиле домой. На мосту он обратил внимание на скопление людей, остановился, подошел ближе и увидел, что двое парней держат девушку. Она одной ногой была по другую сторону перилл.
Полицейский присоединился в парням, обхватил ее за туловище и перетянул на мост. К этому моменту на место прибыли службы экстренного реагирования, которые оказали женщине помощь. Дальнейшая ее судьба пока неизвестна.