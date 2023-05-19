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Published Сегодня, 11:38

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Депутат предлагает запретить банкам предоставлять кредиты иностранным агентам

19 мая 2023, 11:38
Депутат высказал обеспокоенность относительно физических и юридических лиц, которые признаны иностранными агентами в соответствии с законодательством и имеют связи с зарубежными финансовыми донорами.

Он отметил, что такие лица имеют возможность быстро изменить свое место жительства. В результате многие из них покинули Россию за последний год и продолжают осуществлять свою антироссийскую деятельность, находясь на территории других государств, пишет RT.

В связи с этим депутат обратил внимание на повышенный риск для отечественных банков, которые могут выступать кредиторами для иностранных агентов. Существует опасность, что такие агенты могут не вернуть выданные им денежные средства, и при этом банки не смогут привлечь их к ответственности.

В своем обращении депутат просит рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты, которые бы запретили отечественным банкам предоставлять кредитные продукты юридическим и физическим лицам, признанным иностранными агентами. Такие изменения могут помочь уменьшить финансовые риски, связанные с такими операциями.

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