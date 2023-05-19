Депутат предлагает запретить банкам предоставлять кредиты иностранным агентам

В связи с этим депутат обратил внимание на повышенный риск для отечественных банков, которые могут выступать кредиторами для иностранных агентов. Существует опасность, что такие агенты могут не вернуть выданные им денежные средства, и при этом банки не смогут привлечь их к ответственности.