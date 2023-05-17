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Омский минкульт потратит 7,3 млн рублей на исследование археологических памятников

17 мая 2023, 11:21
Фото: 1MI
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Единственный участник торгов снизил начальную цену на 100 рублей.

Омское министерство культуры нашло компанию для обследования археологических памятников. Победителя аукциона выбрали сегодня, 17 мая.

На торги заявился только один участник, которого в итоге и признали победителем.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — говорится в протоколе.

Контракт минкульт заключил с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр „Архео“, директором которого является Максим Грачев. В учредителях центра указаны сам Максим Грачев, а также Оксана Грачева и Владимир Костомаров.

Начальную цену ООО снизило только на 100 рублей. За работу фирма получит 7 382 443 рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит самостоятельно определить 146 объектов культурного (археологического) наследия на территории нескольких районов — Знаменского, Калачинского, Кормиловского, Муромцевского, Омского, Саргатского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского.

Для археологических памятников научно-производственному центру нужно разработать проекты, определить границы территорий объектов и обследовать их техническое состояние. По первым 73 объектов отчитаться нужно до 30 сентября, по остальным — до 30 ноября 2023 года.

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#Юлия Истомина#Археология#Памятники#Минкультуры#Контракт#Подрядчик#Общество#Новости#Омская область#Омск
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