Омский минкульт потратит 7,3 млн рублей на исследование археологических памятников

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Омское министерство культуры нашло компанию для обследования археологических памятников. Победителя аукциона выбрали сегодня, 17 мая.
На торги заявился только один участник, которого в итоге и признали победителем.
«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — говорится в протоколе.
Контракт минкульт заключил с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр „Архео“, директором которого является Максим Грачев. В учредителях центра указаны сам Максим Грачев, а также Оксана Грачева и Владимир Костомаров.
Начальную цену ООО снизило только на 100 рублей. За работу фирма получит 7 382 443 рублей.
Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит самостоятельно определить 146 объектов культурного (археологического) наследия на территории нескольких районов — Знаменского, Калачинского, Кормиловского, Муромцевского, Омского, Саргатского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского.
Для археологических памятников научно-производственному центру нужно разработать проекты, определить границы территорий объектов и обследовать их техническое состояние. По первым 73 объектов отчитаться нужно до 30 сентября, по остальным — до 30 ноября 2023 года.