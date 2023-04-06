Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры

Со временем объекты культурного наследия все больше «рассыпаются» из-за существующих тонкостей ремонта объектов культурного наследия. Просто взять краску в руки и подкрасить коррозию не получится, сначала нужны специальное проектное решение, согласование работ с органами охраны объектов культурного наследия и организация, которая имеет право работать с особо охраняемыми достопримечательностями. К тому же нельзя самовольно менять материалы: если кровля, предположим, была из гладкого стального листа, то такой она должна остаться и после ремонта. В итоге использование определенных материалов зачастую сказывается на сроках реставрации и увеличивает стоимость работ.