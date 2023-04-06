Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры

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В последние месяцы в Омске возникло немало спорных ситуаций, связанных с объектами культурного наследия: то какой-то дом все-таки решили не включать объекты культурного наследия, то по какой-то причине ответственные люди забыли о необходимости реставрации памятника архитектуры. Поэтому Город55 решил разобраться, кто сегодня занимается сохранением объектов культурного наследия и почему этот процесс не всегда идет гладко.
На территории Омской области находится 1979 объектов культурного наследия (памятников культуры и истории) народов Российской Федерации, которые включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, из них 1197 — это объекты археологического наследия.
25% от всего количества выявленных в регионе памятников приходится на Омск: 423 объекта культурного наследия (в их числе 11 археологических памятников).
По данным пресс-службы областного минкульта, в прошлом году в реестр включили только два объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о зданиях на улице Гусарова, д. 4 литера Б и улице Гусарова, д. 4 литера Х.
Произошло это, впрочем, еще в феврале 2022-го. Два здания входят в комплекс построек Омского военного госпиталя. На улице Гусарова, д. 4, литера Х находится аптека и лаборатория. Утверждается, что аптека при госпитале появилась в 1825–1827 годах. А значит, она является одним из старейших зданий на этой территории. По второму адресу — улица Гусарова, д. 4 литера Б — находятся зимние арестантские палаты госпиталя.
В 2023-м список объектов культурного наследия уже успел пополнить «Клуб железнодорожников», который расположен в городе Исилькуль на проспекте Железнодорожников, 8. Открытый в 1926 году, клуб является одним из первых подобных зданий в области. Видимо, это и послужило поводом для включения.
К чему обязывает подобное включение? Прежде всего, определяются предмет охраны объекта, границы территории памятника, особый режим использования земельных участков. Вместе с этим появляется запрет на строительство, проведение земляных и мелиоративных работ на территории памятника. А за собственником объекта при этом закрепляется обязанность по сохранению объекта культурного наследия.
Помимо признания объектами культурного наследия возможна также ситуация с исключением зданий и памятников из таковых. Согласно статье 23 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, происходит это в случае полной физической утраты объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного наследия.
В минкульте Городу55 рассказали, что за 2022–2023 годы на территории региона объекты культурного наследия, исключенные из реестра таковых, отсутствует. Однако как быть со зданиями, которые по какой-то причине пока еще не признали объектами культурного наследия? Где гарантия, что они не «рассыплются» сами либо их не решат снести?
Возможно, кто-то из омичей помнит случай, произошедший в октябре 2021 года, когда от постройки на берегу Иртыша, в окрестностях микрорайона Изумрудный город, служившей последним напоминанием о старом судоремонтном заводе, просто избавились. Дело в том, что краеведы выступили с предложением дать зданию статус памятника архитектуры. Но за состоявшимся заседанием профильного совета в минкульте и одобрением идеи омских краеведов последовал снос постройки. Пока ждали выхода указа, присваивать статус памятника было уже нечему: вместо двухэтажного здания здесь были только кучи кирпича, песка и цемента.
«Да, в 2022-м не исключили ни одного памятника, но практически и не поставили новых. К тому же нужно понимать, что есть и промежуточный статус между признанием объектом культурного наследия и исключением — это кандидаты в памятники, но работа по ним ведется очень медленно», — отмечает член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Святослав Коновалов.
Заявки на признание вновь выявленных зданий объектами культурного наследия пишут как раз члены омского отделения ВООПиК, после чего они уходят на рассмотрение в минкульт Омской области.
«Судьба у них разная — одни получают статус объекта культурного наследия, другие — нет. Государство в лице минкульта не заинтересовано выявлять новые памятники, так как они добавляют ему работу и расширяют поле его деятельности. Возникает слишком много бюрократии, тем более если объект проблемный», — добавляет омский краевед.
Для признания здания объектом культурного наследия сначала нужно нанять экспертов, которые проведут экспертизу. Разумеется, это платно, и денег на это у ВООПиКа как общественной организации нет.
«Мы в прошлом году нашли средства на экспертизу двух объектов — это Гусарова, 47 (одноэтажное деревянное здание 1917 года постройки, — ред.) и Булатова, 104 (двухэтажный деревянный частный дом 1917 года постройки, — ред.). Это расселенные дома, за которые мы боролись. И вроде пока что есть успех в этой борьбе», — рассказывает Святослав Коновалов.
Объекты культурного наследия могут находиться в федеральной, областной, муниципальной и частной собственности. Исходя из этого происходит финансирование их ремонтно-реставрационных работ. По информации министерства культуры, в прошлом году на ремонт объектов культурного наследия выделили 163.8 миллиона рублей (это в том числе и внебюджетные средства). Сколько на эти цели потратят в 2023-м — пока неясно.
«Финансирование ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия в зависимости от того, в чьей собственности находится объект, осуществляется за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также с привлечением внебюджетных средств, в связи с чем министерство не располагает полными сведениями о выделении финансовых средств на текущий год», — сообщили Городу55 в пресс-службе минкульта.
Тем не менее 2023-й уже отметился парочкой сообщений о ремонтах и реставрации, а также проблемах, которые за этим последовали. Приведем краткий дайджест:
Охрана культурного наследия в городе, кстати, тоже хромает. В конце марта прокуратуре даже пришлось напоминать о такой обязанности. Представление вынесли заместителю губернатора Олегу Зарембе. А виной всему состояние, в котором находится здание бывшего пивзавода на Волочаевской. Еще в 2016-м помещения пивзавода передали региональной общественной организации «Омский патриотический союз», но никаких работ по сохранению памятника с этого момента по какой-то причине не проводили.
95% объектов культурного наследия на территории Омска, наверное, не вызовут сомнений по вопросу, нужно их сохранять или нет. Остается еще 5%, по которым у экспертов возникают споры.
По мнению Святослава Коновалова, в этих случаях нужно учитывать ценность для исторической среды, формирует ли здание наряду с другими архитектурный ансамбль. Однако купеческий дом на Учебной это не спасло: здание выкупили и вывели из списка потенциальных объектов культурного наследия.
«Я считаю, что важно видеть преемственность архитектуры. Архитектура — это зеркало эпохи: если человека из этой эпохи изъять, он отрывается от общества. Идешь ты по старому району и видишь все многообразие, понимаешь, как люди строили в различное время. А если все это снести, мы будем жить в отрыве от истории», — говорит краевед.
Со временем объекты культурного наследия все больше «рассыпаются» из-за существующих тонкостей ремонта объектов культурного наследия. Просто взять краску в руки и подкрасить коррозию не получится, сначала нужны специальное проектное решение, согласование работ с органами охраны объектов культурного наследия и организация, которая имеет право работать с особо охраняемыми достопримечательностями. К тому же нельзя самовольно менять материалы: если кровля, предположим, была из гладкого стального листа, то такой она должна остаться и после ремонта. В итоге использование определенных материалов зачастую сказывается на сроках реставрации и увеличивает стоимость работ.
Поэтому нет ничего удивительного, что компании и физические лица не торопятся арендовать объекты культурного наследия. Так как они понимают, с какими сложностями в итоге столкнутся. Так, за несоблюдение требований охранного обязательства могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф (от 15 до 100 тысяч — для физических лиц, от 20 до 300 тысяч — для должностных лиц, от 100 тысяч до 1 миллиона — для юридических лиц).
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Ситуация с историческими зданиями в Омске выглядит во многом плачевной. Новые старинные дома реестр объектов культурного наследия практически не пополняют. Те, что уже есть, требуют немалых средств для поддержания нормального состояния. При этом, если ничего не предпринимать, с каждым годом памятники архитектуры будут просто превращаться в обшарпанные строения.
Не внушает оптимизма и сумма, которую в 2022 году выделили на ремонт объектов культурного наследия — 163,8 миллиона. Спонсирование культуры на фоне других сфер выглядит скромно. Например, на тот же ремонт объектов здравоохранения в 2023 году выделили почти в пять раз больше — свыше 787 миллионов рублей.
Да и содержать жилой деревянный дом, признанный памятником архитектуры, многим людям просто не по средствам. У юридических лиц, конечно, финансовых возможностей больше, но здесь на первый план выходят различные бюрократические нюансы и необходимость составлять и долго согласовывать проекты реставрации. Результат очевидный — на омских улицах становится все больше разрушающихся памятников.