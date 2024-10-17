Археология

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«Нет больше таких мест»: на раскопках в центре Омска нашли монеты времен Достоевского
17 октября, 04:28
Исторический центр в Омске запретили застраивать высотными зданиями
15 октября, 02:52
Уникальная находка. На севере Омской области нашли монету времен Ивана Грозного
25 июня, 11:02
2023
Монеты и посуда. Археологи показали новые находки на месте каторжного острога в Омске
Как работы завершатся, все найденные предметы представят на выставке.
21 июля 2023, 07:08
Омичей зовут на археологические раскопки в Тару
Проживание, питание и проезд — бесплатно.
28 мая 2023, 09:41
Омский минкульт потратит 7,3 млн рублей на исследование археологических памятников
17 мая 2023, 11:21

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