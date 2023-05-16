Побег от новой семьи. Омич приехал во Владивосток и насильно забрал у жены их ребенка

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В семейной паре из Омска случился конфликт. Бытовые ссоры привели к таким последствиям, которые было бы сложно предугадать. Отношения влюбленных начали портиться после свадьбы, пишет «Комсомольская правда».
Молодожены жили в доме семьи мужа вместе с их двухлетним сыном в Омске. По имеющейся информации издания, его родственники недолюбливали девушку, что даже поднимали на нее руку. Кроме того, свекровь омички говорила, чтобы она отказалась от ребенка. По итогу молодой матери пришлось бежать с сыном от новоиспеченной родни.
Обосновавшись во Владивостоке, она нашла временную работу, сняла квартиру. У родственников в Иркутске омичка решила не оставаться, но приняла их помощь во время побега.
Но уже 11 мая девушка потеряла ребенка. Она играла вместе с малышом в песочнице, когда к ним подошел отец семейства. Компанию ему составила сестра, которая, как сообщает «КП», работает в министерстве экономики Омской области. Мужчина схватил супругу, а его родственница увела ребенка. Они сели в белую машину и уехали. Мать в шоке не смогла определить марку автомобиля и обратилась к правоохранителям.
Полицейские отыскали омича во Владивостоке, но не забрали мальчика, так как у него есть право находиться с сыном. Известно, что общение ребенка и матери мужчина пресек. В ближайшее время состоится суд, по итогу которого решится судьба семьи.