Побег от новой семьи. Омич приехал во Владивосток и насильно забрал у жены их ребенка

Но уже 11 мая девушка потеряла ребенка. Она играла вместе с малышом в песочнице, когда к ним подошел отец семейства. Компанию ему составила сестра, которая, как сообщает «КП», работает в министерстве экономики Омской области. Мужчина схватил супругу, а его родственница увела ребенка. Они сели в белую машину и уехали. Мать в шоке не смогла определить марку автомобиля и обратилась к правоохранителям.