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Побег от новой семьи. Омич приехал во Владивосток и насильно забрал у жены их ребенка

16 мая 2023, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация

Омич приехал во Владивосток и насильно забрал у жены их ребенка

Двухлетний мальчик в данное время находится с отцом, но в ближайшее время суд должен решить, с кем оставаться ребенку.

В семейной паре из Омска случился конфликт. Бытовые ссоры привели к таким последствиям, которые было бы сложно предугадать. Отношения влюбленных начали портиться после свадьбы, пишет «Комсомольская правда».

Молодожены жили в доме семьи мужа вместе с их двухлетним сыном в Омске. По имеющейся информации издания, его родственники недолюбливали девушку, что даже поднимали на нее руку. Кроме того, свекровь омички говорила, чтобы она отказалась от ребенка. По итогу молодой матери пришлось бежать с сыном от новоиспеченной родни.

Обосновавшись во Владивостоке, она нашла временную работу, сняла квартиру. У родственников в Иркутске омичка решила не оставаться, но приняла их помощь во время побега.

Но уже 11 мая девушка потеряла ребенка. Она играла вместе с малышом в песочнице, когда к ним подошел отец семейства. Компанию ему составила сестра, которая, как сообщает «КП», работает в министерстве экономики Омской области. Мужчина схватил супругу, а его родственница увела ребенка. Они сели в белую машину и уехали. Мать в шоке не смогла определить марку автомобиля и обратилась к правоохранителям.

Полицейские отыскали омича во Владивостоке, но не забрали мальчика, так как у него есть право находиться с сыном. Известно, что общение ребенка и матери мужчина пресек. В ближайшее время состоится суд, по итогу которого решится судьба семьи.

#Алина Ясинская#Конфликт#Семья#Побег#Несовершеннолетний#Общество#Дети#Новости#Омск#Владивосток
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