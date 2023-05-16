Плавающие Bently и BMW. Омичам предлагают покататься на люксовых катамаранах

С наступлением тепла в городе заработал прокат велосипедов, роликов и самокатов. Любители активного отдыха также могут отправиться в мини-сплав по Иртышу. Некоторые уже это сделали, побывав на новой точке проката катамаранов на территории «Зеленого острова».