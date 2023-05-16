Плавающие Bently и BMW. Омичам предлагают покататься на люксовых катамаранах

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
С наступлением тепла в городе заработал прокат велосипедов, роликов и самокатов. Любители активного отдыха также могут отправиться в мини-сплав по Иртышу. Некоторые уже это сделали, побывав на новой точке проката катамаранов на территории «Зеленого острова».
Омичи прислали фотографии с отдыха в редакцию Города55. Там представлены необычные катамараны, стилизованные под иномарки известных люксовых брендов. Так, можно устроить водную прогулку на Bently или BMW. Яркие цветные модели хорошо видно с берега.
Горожане оценили «плавающие» авто и рассказали, где именно находится эта точка проката. Она расположена на дальнем затоне в границах парка:
Напомним, что 1 июня в городе открывают муниципальные пляжи «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». Кроме того, для омичей будут работать частные пляжи. Город55 писал об их местоположении.