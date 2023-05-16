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Плавающие Bently и BMW. Омичам предлагают покататься на люксовых катамаранах

16 мая 2023, 05:59
Фото: Город55
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На «Зеленом острове» в Омске открылся прокат люксовых катамаранов

Горожан порадовал креативный подход организаторов отдыха.

С наступлением тепла в городе заработал прокат велосипедов, роликов и самокатов. Любители активного отдыха также могут отправиться в мини-сплав по Иртышу. Некоторые уже это сделали, побывав на новой точке проката катамаранов на территории «Зеленого острова».

Фото: предоставлено Городу55

Омичи прислали фотографии с отдыха в редакцию Города55. Там представлены необычные катамараны, стилизованные под иномарки известных люксовых брендов. Так, можно устроить водную прогулку на Bently или BMW. Яркие цветные модели хорошо видно с берега.

Горожане оценили «плавающие» авто и рассказали, где именно находится эта точка проката. Она расположена на дальнем затоне в границах парка:

Фото: предоставлено Городу55

Напомним, что 1 июня в городе открывают муниципальные пляжи «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». Кроме того, для омичей будут работать частные пляжи. Город55 писал об их местоположении.

Омичам рассказали, когда и где откроются платные пляжи
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#Алина Ясинская#Город#Общество#Развлечения#Катамаран#Парк Зеленый остров#Прокат#Новости#Омск
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