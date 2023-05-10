Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
С 1 июня для омичей откроют 5 муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». Также принимать гостей будут и частные пляжи.
Омичей ждет летняя зона отдыха под открытым небом с подогреваемыми бассейнами. А тажке площадка для игры в волейбол, зона фудкорта и искусственный газон. Комплекс вмещает 550 гостей. Цены и режим работы можно уточнить на официальном сайте.
Адрес: ул. Завертяева, 5.
Телефон: (38-12) 48-53-00.
Для гостей подготовлена современная зона отдыха с пляжным комплексом и комфортными беседками. Пляж вмещает 600 посетителей. Также в парке можно арендовать теплые беседки и поиграть на футбольном поле или теннисном корте с искусственным покрытием. Цены и режим работы можно уточнить в сообществе Вконтакте.
Адрес: ул. 2-я Кольцевая, 19/9.
Телефон: (38-12) 50-20-02.
Гости могут отдохнуть на пляже, который находится на берегу Иртыша. Также здесь есть аквазона с двумя бассейнами, беседки и бревенчатые домики с мангальными зонами, баня. Цены и режим работы можно уточнить на официальном сайте.
Адрес: ул. Граничная, 1а.
Телефоны: (3812) 95-12-38; +7 913 666-07-55; +7 (991) 430-67-79.
Здесь гостям предлагают 3 бассейна, лежаки, игровую площадку для детей и фудкорт (летнее кафе и крафтовый бар). Цены и режим работы можно уточнить в сообществе Вконтакте «Центральный пляж».
Адрес: набережная Тухачевского (территория Центрального пляжа).
Телефон (38-12) 25-37-02.