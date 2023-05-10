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Омичам рассказали, когда и где откроются платные пляжи

10 мая 2023, 11:45
Фото: Город55
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Помимо пяти муниципальных пляжей для омичей откроют еще 4 частных.

С 1 июня для омичей откроют 5 муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». Также принимать гостей будут и частные пляжи.

РиоПляж

Омичей ждет летняя зона отдыха под открытым небом с подогреваемыми бассейнами. А тажке площадка для игры в волейбол, зона фудкорта и искусственный газон. Комплекс вмещает 550 гостей. Цены и режим работы можно уточнить на официальном сайте.

Адрес: ул. Завертяева, 5.
Телефон: (38-12) 48-53-00.

Парк на Кольцевой

Для гостей подготовлена современная зона отдыха с пляжным комплексом и комфортными беседками. Пляж вмещает 600 посетителей. Также в парке можно арендовать теплые беседки и поиграть на футбольном поле или теннисном корте с искусственным покрытием. Цены и режим работы можно уточнить в сообществе Вконтакте.

Адрес: ул. 2-я Кольцевая, 19/9.
Телефон: (38-12) 50-20-02.

Пиратский остров

Гости могут отдохнуть на пляже, который находится на берегу Иртыша. Также здесь есть аквазона с двумя бассейнами, беседки и бревенчатые домики с мангальными зонами, баня. Цены и режим работы можно уточнить на официальном сайте.

Адрес: ул. Граничная, 1а.
Телефоны: (3812) 95-12-38; +7 913 666-07-55; +7 (991) 430-67-79.

Пляж на набережной Тухачевского (территория Центрального пляжа)

Здесь гостям предлагают 3 бассейна, лежаки, игровую площадку для детей и фудкорт (летнее кафе и крафтовый бар). Цены и режим работы можно уточнить в сообществе Вконтакте «Центральный пляж».

Адрес: набережная Тухачевского (территория Центрального пляжа).
Телефон (38-12) 25-37-02.

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#Ксения Карагодина#Пляжи Омска#Отдых#Летний отдых 2023#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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