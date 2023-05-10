Для гостей подготовлена современная зона отдыха с пляжным комплексом и комфортными беседками. Пляж вмещает 600 посетителей. Также в парке можно арендовать теплые беседки и поиграть на футбольном поле или теннисном корте с искусственным покрытием. Цены и режим работы можно уточнить в сообществе Вконтакте.