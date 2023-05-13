Омичей предупредили об опасном ветре и дождях в ближайшие два дня

В субботу, 13 мая, днем местами по области ожидается дождь. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 17 метров в секунду. Воздух днем прогреется до + 13 градусов. Такая же погода сохранится и в воскресенье, 14 мая. Ночью температура воздуха составит + 4 градуса, днем она поднимется до + 16 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, сохранится ветер порывами до 15 метров в секунду.