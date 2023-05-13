Омичей предупредили об опасном ветре и дождях в ближайшие два дня

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
На выходных в Омске ожидается ветреная и дождливая погода. О неблагоприятных погодных условиях омичей предупреждает ГУ МЧС по Омской области.
В субботу, 13 мая, днем местами по области ожидается дождь. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 17 метров в секунду. Воздух днем прогреется до + 13 градусов. Такая же погода сохранится и в воскресенье, 14 мая. Ночью температура воздуха составит + 4 градуса, днем она поднимется до + 16 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, сохранится ветер порывами до 15 метров в секунду.
«Сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Напоминаем, что с 25 апреля по 25 июня 2023 года особый противопожарный режим установлен в городе Омске и в 26 районах области, а с 28 апреля в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах», — уточнили спасатели.
В течение этого время запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать мусор. В случае возникновения ЧС стоит звонить по телефону 101.