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Лесные пожары в Омской области прошли площадь почти в 11 тысяч футбольных полей

10 мая 2023, 11:10
Фото: Город55
Самая тежелая ситуация с пожара в северных и центральных районах области
Регион по-прежнему занимает первую строчку по количеству и площадям возгораний в лесах в Сибири.

По данным «Авиалесоохраны», по состоянию на 10 мая текущего года Омская область занимает первое место как по количеству возгораний на землях лесного фонда, так и по площадям, которые прошел огонь.

Так, по информации ведомства, с начала года, а, по сути, с начала пожароопасного сезона, в регионе произошло уже 279 лесных пожаров, а огонь прошел площадь в 7 710.18 гектар, что сопоставимо почти с 11 тысячами футбольных полей.  На втором месте идут ближайшие соседи из Новосибирской области, где зафиксировано 171 возгорание в лесах на площади 1 371.06 гектар.  Замыкает тройку Иркутская область со 136 пожарами и площадью в 5 019.83 гектара.

За минувшие сутки, по информации «Авиалесоохраны» в Омской области потушен один лесной пожар на площади порядка 14 гектар. Для борьбы с возгораниями в регионе сейчас работает 96 специалистов ведомства.

Напомним, 8 мая из-за ситуации с природными, ландшафтными и лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации, а с 9 мая запрещены все вид охоты.

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Масштабные возгорания в Омской области уже прошлись по нескольким населенным пунктам, где уничтожили порядка 30 жилых домов.

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