Лесные пожары в Омской области прошли площадь почти в 11 тысяч футбольных полей

Так, по информации ведомства, с начала года, а, по сути, с начала пожароопасного сезона, в регионе произошло уже 279 лесных пожаров, а огонь прошел площадь в 7 710.18 гектар, что сопоставимо почти с 11 тысячами футбольных полей. На втором месте идут ближайшие соседи из Новосибирской области, где зафиксировано 171 возгорание в лесах на площади 1 371.06 гектар. Замыкает тройку Иркутская область со 136 пожарами и площадью в 5 019.83 гектара.