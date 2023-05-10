Лесные пожары в Омской области прошли площадь почти в 11 тысяч футбольных полей

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По данным «Авиалесоохраны», по состоянию на 10 мая текущего года Омская область занимает первое место как по количеству возгораний на землях лесного фонда, так и по площадям, которые прошел огонь.
Так, по информации ведомства, с начала года, а, по сути, с начала пожароопасного сезона, в регионе произошло уже 279 лесных пожаров, а огонь прошел площадь в 7 710.18 гектар, что сопоставимо почти с 11 тысячами футбольных полей. На втором месте идут ближайшие соседи из Новосибирской области, где зафиксировано 171 возгорание в лесах на площади 1 371.06 гектар. Замыкает тройку Иркутская область со 136 пожарами и площадью в 5 019.83 гектара.
За минувшие сутки, по информации «Авиалесоохраны» в Омской области потушен один лесной пожар на площади порядка 14 гектар. Для борьбы с возгораниями в регионе сейчас работает 96 специалистов ведомства.
Напомним, 8 мая из-за ситуации с природными, ландшафтными и лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации, а с 9 мая запрещены все вид охоты.
Масштабные возгорания в Омской области уже прошлись по нескольким населенным пунктам, где уничтожили порядка 30 жилых домов.