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Омские депутаты предложили мэрии уложить тротуары во всем частном секторе города

11 мая 2023, 05:40
Фото: 1MI
иллюстрация
По мнению Сергея Фролова, решить проблему можно за 5 лет.

В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Одним из пунктов повестки был вопрос о состоянии тротуарной сети. Директор УДХБ Галина Зурнаджан рассказала, что обустройство и ремонт тротуаров ведется постоянно, но при этом сохраняется «значительная потребность» в новых тротуарах.

Глава комитета Сергей Фролов в ответ на доклад выдвинул масштабное предложение.

— Думаю, администрации стоит подумать о создании программы «Омский городской тротуар в частном секторе», — заявил депутат. — Если бы мы заложили на эти цели 250 млн рублей (условно по 50 млн на округ), за 5 лет можно было бы решить проблему. А человек, который это сделает, войдет в историю Омска.

Фролов отметил, что в разных частях города выкупаются и сносятся старые «халупки», а на их месте строятся современные дома. Эти перемены делают отсутствие тротуара еще более актуальным.

— Я бы на месте ДГХ создал рабочую группу и там этот шарик покатал бы, — рассказал Фролов.

Присутствовавший на заседании вице-мэр Владимир Куприянов назвал это предложение «очень интересным» и «очень разумным», но предложил уточнить предполагаемое распределение средств.

— В Октябрьском и Советском округах мало ИЖС, — констатировал он. — В Кировском и Центральном округах его заметно больше, а в Ленинском ИЖС преобладает, это основная структура жилья в данном округе. Конечно, хотелось бы найти разумные пропорции, и я был их искал в мажоритарных избирательных округах. Дай Бог бы нам найти деньги на это…

Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать городской администрации рассмотреть возможность создания специальной программы. Стоит отметить, что дефицит бюджета Омска в текущем году достиг предельных величин, а значит, вероятность выделения денег на тротуары в частном секторе не слишком высока.

 

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#Николай Эйхвальд#Горсовет#Тротуар#Город#Новости#Сергей Фролов
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