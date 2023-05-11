Омские депутаты предложили мэрии уложить тротуары во всем частном секторе города

В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Одним из пунктов повестки был вопрос о состоянии тротуарной сети. Директор УДХБ Галина Зурнаджан рассказала, что обустройство и ремонт тротуаров ведется постоянно, но при этом сохраняется «значительная потребность» в новых тротуарах.