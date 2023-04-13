Омские депутаты одобрили повышение отчуждаемой в казну доли прибыли МУПов

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Сегодня в Омском городском совете прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки был вопрос о муниципальных предприятиях. Город55 уже писал об этом: администрация Омска хочет увеличить долю прибыли МУПов, которая должна перечисляться в городской бюджет, с 30% до 55. Объясняется это необходимостью дополнительных средств из-за «предельного уровня» дефицита бюджета.
— Получается, в случае принятия законопроекта город получит дополнительные 43,6 млн рублей. — уточнил на заседании депутат Алексей Саяпин. — Уже есть понимание, куда эти деньги направят?
Докладчик, глава департамента финансов Ольга Илютикова, ответила, что понимание есть.
— Расчетная потребность на исполнение обязательств — 50 млрд рублей, — объяснила она. — Поэтому средства пойдут в полном объеме на содержание города, их направят департаменту городского хозяйства.
Депутатов этот ответ, судя по всему, полностью удовлетворил.
— У нас ситуация и экономическая, и иная меняется, так что есть смысл продемонстрировать определённую гибкость, — неопределенно констатировал глава комитета Сергей Грушичев.
В итоге депутаты поддержали предложение мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Горсовета.