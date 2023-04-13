Омские депутаты одобрили повышение отчуждаемой в казну доли прибыли МУПов

Сегодня в Омском городском совете прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки был вопрос о муниципальных предприятиях. Город55 уже писал об этом: администрация Омска хочет увеличить долю прибыли МУПов, которая должна перечисляться в городской бюджет, с 30% до 55. Объясняется это необходимостью дополнительных средств из-за «предельного уровня» дефицита бюджета.