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Омские депутаты одобрили повышение отчуждаемой в казну доли прибыли МУПов

13 апреля 2023, 05:17
Фото: Город55
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В Городском совете сослались на «экономическую и иную ситуацию».

Сегодня в Омском городском совете прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки был вопрос о муниципальных предприятиях. Город55 уже писал об этом: администрация Омска хочет увеличить долю прибыли МУПов, которая должна перечисляться в городской бюджет, с 30% до 55. Объясняется это необходимостью дополнительных средств из-за «предельного уровня» дефицита бюджета.

— Получается, в случае принятия законопроекта город получит дополнительные 43,6 млн рублей. — уточнил на заседании депутат Алексей Саяпин. — Уже есть понимание, куда эти деньги направят?

Докладчик, глава департамента финансов Ольга Илютикова, ответила, что понимание есть.

— Расчетная потребность на исполнение обязательств — 50 млрд рублей, — объяснила она. — Поэтому средства пойдут в полном объеме на содержание города, их направят департаменту городского хозяйства.

Депутатов этот ответ, судя по всему, полностью удовлетворил.

— У нас ситуация и экономическая, и иная меняется, так что есть смысл продемонстрировать определённую гибкость, — неопределенно констатировал глава комитета Сергей Грушичев.

В итоге депутаты поддержали предложение мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Горсовета.

 

Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше
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#Николай Эйхвальд#Горсовет#МУПы#Город#Новости#Алексей Саяпин#Сергей Грушичев#Ольга Илютикова
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