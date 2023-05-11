На пришкольные лагеря из бюджетов Омска и области выделили 22 млн рублей

В Омске с 22 мая заработают пришкольные летние лагеря. В них смогут отдохнуть до 10,5 тысяч детей. Лагеря откроются на базе 111 школ, что на 15 больше, чем в прошлом году. Продолжительность смен составит 10 и 21 день. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.