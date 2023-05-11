На пришкольные лагеря из бюджетов Омска и области выделили 22 млн рублей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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В Омске с 22 мая заработают пришкольные летние лагеря. В них смогут отдохнуть до 10,5 тысяч детей. Лагеря откроются на базе 111 школ, что на 15 больше, чем в прошлом году. Продолжительность смен составит 10 и 21 день. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«С учетом времени работы: с 8:30 до 14:30 — во всех учреждениях будет организовано бесплатное двухразовое питание. Для того, чтобы разнообразить рацион детей, выделены дополнительные средства. Общая сумма, направленная из регионального и городского бюджетов на организацию работы пришкольных лагерей, составила 22 миллиона рублей», — сообщил градоначальник.
Ранее Город55 сообщал, что с 14 июня стартует первая смена в детском оздоровительном лагере имени Ю. А. Гагарина. За лето там отдохнут около 500 юных омичей. Лагерь был на протяжении нескольких лет из-за неудовлетворительного технического состояния. В 2022 году из городского бюджета на ремонт учреждения потратили более 10 миллионов рублей.