Вложили 10 млн. В Омской области заработает обновленный детский лагерь Гагарина

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
С 14 июня 2023 года стартует первая смена в детском оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина. За летний период в лагере отдохнут около 500 юных омичей, об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
Напомним, что лагерь был закрыт из-за плохого состояния и последние несколько лет в нем проходили ремонтные работы. В 2022 году из городского бюджета на основной объем работ потратили более 10 миллионов рублей.
В лагере обновили пищеблок: заменили проводку, поставили новые окна, подключили систему водоснабжения и канализацию. Отремонтировали кровли над жилыми корпусами, а также обновили всю мебель.