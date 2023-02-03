Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Вложили 10 млн. В Омской области заработает обновленный детский лагерь Гагарина

3 февраля 2023, 08:46
Фото: Город55

В Омской области после ремонта откроют детский оздоровительный лагерь им. Гагарина

Лагерь был закрыт 4 года.

С 14 июня 2023 года стартует первая смена в детском оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина. За летний период в лагере отдохнут около 500 юных омичей, об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Напомним, что лагерь был закрыт из-за плохого состояния и последние несколько лет в нем проходили ремонтные работы. В 2022 году из городского бюджета на основной объем работ потратили более 10 миллионов рублей.

Фото: Телеграм-канал мэра Шелеста

В лагере обновили пищеблок: заменили проводку, поставили новые окна, подключили систему водоснабжения и канализацию. Отремонтировали кровли над жилыми корпусами, а также обновили всю мебель.

«Чудесный забор». Детский лагерь в Омске огородили железными пиками
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Детский лагерь#Дети#Отдых#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Сегодня, 03:30
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
Сегодня, 04:46
Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей
Сегодня, 07:03
«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»
Сегодня, 08:25
Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
Сегодня, 05:39
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 04:00