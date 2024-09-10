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Летний лагерь

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2024
«Газпром нефть» отправила в летние лагеря самых талантливых школьников региона
10 сентября, 07:07
Россиянин побывал в летнем лагере в Северной Корее и рассказал, что там происходит
22 июля, 08:27
70 детей из затопленного во время паводка Усть-Ишима отправились в «Артек»
Юные жители региона станут участниками смены «Артек зажигает звезду», об отъезде детей рассказал губернатор Виталий Хоценко.
19 июня, 11:29
Виталий Хоценко оценил готовность лагеря «Орленок» к принятию юных омичей
Губернатор посетил лагерь в преддверии старта первой оздоровительной смены.
4 июня, 13:30
Бесплатный отдых. Детей из затопленного Усть-Ишима отправят в летние лагеря
18 мая, 03:56
Дорогое удовольствие. В Омской области возросли цены на путевки в летние лагеря
Согласно постановлению городской администрации, стоимость путевки возросла до 30 000 рублей.
2 апреля, 11:17
2023
В Омской области начали работу более 500 лагерей для летнего отдыха детей
В этом году откроется 30 загородных лагерей.
8 июня 2023, 02:29
На пришкольные лагеря из бюджетов Омска и области выделили 22 млн рублей
В них смогут отдохнуть до 10,5 тысяч школьников.
11 мая 2023, 08:41

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