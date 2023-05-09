Парад Победы на Соборной площади пришли посмотреть 10 тысяч омичей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Парад на Соборной площади, посвященный 78-летию победы в Великой Отечественной войне, пришли посмотреть 10 тысяч омичей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
В торжественном построении принял участие 21 парадный расчет. Мероприятие началось с показа военной техники. Механизированную колонну времен Великой Отечественной войны возглавил знаменитый танк Т-34.
«В парадном строю сегодня также находились военнослужащие, достойно исполнившие свой воинский долг при решении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе правительства.
Корреспондент Города55 также побывал на Параде Победы. Фото и видео с торжественного построения можно посмотреть в нашем материале: