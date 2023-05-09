Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Изображение материала

Парад Победы на Соборной площади пришли посмотреть 10 тысяч омичей

9 мая 2023, 08:29
Фото: Юлия Истомина / Город55
В торжественном построении принял участие 21 парадный расчет.

Парад на Соборной площади, посвященный 78-летию победы в Великой Отечественной войне, пришли посмотреть 10 тысяч омичей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

В торжественном построении принял участие 21 парадный расчет. Мероприятие началось с показа военной техники. Механизированную колонну времен Великой Отечественной войны возглавил знаменитый танк Т-34.

«В парадном строю сегодня также находились военнослужащие, достойно исполнившие свой воинский долг при решении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе правительства.

Корреспондент Города55 также побывал на Параде Победы. Фото и видео с торжественного построения можно посмотреть в нашем материале:

Радость со слезами на глазах. Как в Омске прошел Парад Победы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Парад#Парад Победы#9 мая#День Победы#День Победы в Омске#Соборная площадь#Город#Общество
Подпишитесь
На Соборной площади Омска начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы
Сегодня, 05:56
В День Победы в Омске часть автобусов поедут по измененным маршрутам
Вчера, 04:01
В Омской области ввели режим «черного неба»
Вчера, 16:53
В Омской области огонь уничтожил два жилых дома, хозпостройки и автомобили
Сегодня, 04:38
Пожарный на омской каланче в честь 9 Мая сменил одежду спасателя на форму солдата
Сегодня, 06:11
В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Вчера, 10:50