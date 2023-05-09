Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сегодня, 9 мая, в Омске на Соборной площади прошел парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Омичи увидели на торжественном построении курсантов 242-го учебного центра ВДВ, академии МВД, омского бронетанкового института, УФСИНовцев, пожарных, казаков, юнармейцев и других.
Также по Соборной площади прошла колонна военной техники. В параде участвовала как техника времен Великой Отечественной войны, так и современные образцы вооружения.
В колонне проехал и легендарный танк Т-34. Машина признана специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны.
С трибуны за парадом наблюдали главные гости сегодняшнего торжественного построения — ветераны Великой Отечественной войны. Пожилых людей сопровождали родственники.
Омичей поздравили сегодня врио губернатора области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест.
«Не устанем чтить подвиг героев Великой Победы! Память о них, победивших фашизм, должна жить вечно», — сказал Виталий Хоценко.
«Русский язык богат и многогранен, но и в нем не наберется нужного количества слов, чтобы выразить всю ту признательность, которую заслуживают солдаты Великой Победы», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
В конце торжественного построения участники парада исполнили песню «День Победы» под музыку оркестра.
Напомним, что праздничные мероприятия также сегодня пройдут в парке Победы, в Омской Крепости, Советском парке и других площадках. Салюта в этом году в Омске не будет. Ежегодное шествие «Бессмертного полка» также отменили, акция пройдет в формате онлайн.