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Радость со слезами на глазах. Как в Омске прошел Парад Победы

9 мая 2023, 07:28
Фото: Город55
Омичи увидели на торжественном построении курсантов 242-го учебного центра ВДВ, академии МВД, омского бронетанкового института, УФСИНовцев, пожарных, казаков, юнармейцев и других.

Сегодня, 9 мая, в Омске на Соборной площади прошел парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Омичи увидели на торжественном построении курсантов 242-го учебного центра ВДВ, академии МВД, омского бронетанкового института, УФСИНовцев, пожарных, казаков, юнармейцев и других.

Также по Соборной площади прошла колонна военной техники. В параде участвовала как техника времен Великой Отечественной войны, так и современные образцы вооружения.

Фото: Город55

В колонне проехал и легендарный танк Т-34. Машина признана специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны.

Фото: Город55

С трибуны за парадом наблюдали главные гости сегодняшнего торжественного построения — ветераны Великой Отечественной войны. Пожилых людей сопровождали родственники.

Омичей поздравили сегодня врио губернатора области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест.

«Не устанем чтить подвиг героев Великой Победы! Память о них, победивших фашизм, должна жить вечно», — сказал Виталий Хоценко.
«Русский язык богат и многогранен, но и в нем не наберется нужного количества слов, чтобы выразить всю ту признательность, которую заслуживают солдаты Великой Победы», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Видео: Город55

В конце торжественного построения участники парада исполнили песню «День Победы» под музыку оркестра.

Напомним, что праздничные мероприятия также сегодня пройдут в парке Победы, в Омской Крепости, Советском парке и других площадках. Салюта в этом году в Омске не будет. Ежегодное шествие «Бессмертного полка» также отменили, акция пройдет в формате онлайн.

На Соборной площади Омска начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы
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Солдатская каша и военная техника. В парке Победы омичей ждет праздничная программа
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На Соборной площади Омска начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы
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