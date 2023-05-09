Напомним, что праздничные мероприятия также сегодня пройдут в парке Победы, в Омской Крепости, Советском парке и других площадках. Салюта в этом году в Омске не будет. Ежегодное шествие «Бессмертного полка» также отменили, акция пройдет в формате онлайн.