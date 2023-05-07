Туда-обратно. Какие рейсы отменил омский аэропорт

Отменен маршрут из Новосибирска (Толмачево) в Омск авиакомпании «Сибирь». Прилет планировался 7 мая в 09:45, а вылет обратно — в 10:25. Отметим, в Омске не приземлится самолет этого перевозчика и завтра, 8 мая. Борт ожидали в местном аэропорту в 09:45. Соответственно, обратный рейс в 10:25 тоже не состоится.