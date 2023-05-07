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Туда-обратно. Какие рейсы отменил омский аэропорт

7 мая 2023, 13:29
Фото: 1MI
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Из омского аэропорта отменили рейсы в Москву и Новосибирск

Борт в Анталью вылетел позже положенного.

Омский аэропорт сообщает об отмене некоторых рейсов. Сегодня, 7 мая, из Москвы (Домодедово) не прилетел борт перевозчика «Уральские авиалинии». Самолет ждали в 05:30. Рейс отменили, как и тот, что должен был отправляться в обратном направлении: по расписанию — в 06:35.

Отменен маршрут из Новосибирска (Толмачево) в Омск авиакомпании «Сибирь». Прилет планировался 7 мая в 09:45, а вылет обратно — в 10:25. Отметим, в Омске не приземлится самолет этого перевозчика и завтра, 8 мая. Борт ожидали в местном аэропорту в 09:45. Соответственно, обратный рейс в 10:25 тоже не состоится.

Вместе с тем пассажиром предупреждали о задержке вылета в Анталью. Самолет компании «Турецкие авиалинии» приземлился в 07:20, хотя по расписанию должен был прилететь в 03:20. Вылетел обратно борт в 08:30 вместо 04:40. Причина — позднее прибытие самолета.

В апреле «Уральские авиалинии» задержали до 70% полетов в омском аэропорту
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#Аэропорт#Омский аэропорт#Рейс#Отмена рейса#Самолет#Общество#Новости#Омск#Москва#Новосибирск#Россия
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