В апреле «Уральские авиалинии» задержали до 70% полетов в омском аэропорту

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Омский аэропорт составил рейтинг пунктуальности за апрель 2023 года среди авиаперевозчиков. В него вошли 17 компаний. Чаще всего полеты откладывались и задерживались у «Уральский авиалиний» — до 70% рейсов. Следом идет Azur Air, почти 67% полетов компании происходили с задержкой.
Самые пунктуальные Uzbekistan airways, «Азимут», «Нордстар» и «Ред Вингс». Рейсы этих авиаперевозчиков за прошедший месяц не задерживались ни разу.
Месяц назад омский аэропорт составлял аналогичный рейтинг по итогам марта. Аутсайдерами рейтинга, которые чаще всего опаздывали со взлетом и посадкой, оказались также «Уральские авиалинии» (39.1%) и AZUR air (33.3%). Это означает, что каждый третий рейс этих авиакомпаний отправлялся и прибывал вовремя, остальные — с задержкой.