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В апреле «Уральские авиалинии» задержали до 70% полетов в омском аэропорту

5 мая 2023, 10:21
Фото: 1MI
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Аэропорт составил рейтинг пунктуальности за апрель среди авиаперевозчиков.

Омский аэропорт составил рейтинг пунктуальности за апрель 2023 года среди авиаперевозчиков. В него вошли 17 компаний. Чаще всего полеты откладывались и задерживались у «Уральский авиалиний» — до 70% рейсов. Следом идет Azur Air, почти 67% полетов компании происходили с задержкой.

Самые пунктуальные Uzbekistan airways, «Азимут», «Нордстар» и «Ред Вингс». Рейсы этих авиаперевозчиков за прошедший месяц не задерживались ни разу.

Месяц назад омский аэропорт составлял аналогичный рейтинг по итогам марта. Аутсайдерами рейтинга, которые чаще всего опаздывали со взлетом и посадкой, оказались также «Уральские авиалинии» (39.1%) и AZUR air (33.3%). Это означает, что каждый третий рейс этих авиакомпаний отправлялся и прибывал вовремя, остальные — с задержкой.

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#Евгений Игишев#Аэропорт#Омский аэропорт#Авиакомпании#Задержка рейса#Задержка самолета#Общество#Транспорт#Омская область#Омск
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