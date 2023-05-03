4 мая в 10 часов утра на бульваре Победы пройдет открытие обновленной Аллеи славы. Отметим, что по решению Совета ветеранов добавили еще 49 портретов выдающихся жителей Омска. А с 4 до 6 часов в сквере Энтузиастов будет идти концертная программа «День Победы начинается с тебя».



В пятницу, 5 мая, в 10 часов утра от стелы «Город трудовой доблести» стартует мотопробег «Вперед, к Победе!». Участники финишируют на бульваре Победы у памятника «Слава героям». Также с 11 до 13 часов состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Курской битвы. В Черемушках выставят снаряжение и технику прошлых лет. А в два часа дня начнется праздничный концерт «Песни военных лет».



В воскресенье, 7 мая, в час дня в акватории РЭБ запланирован праздник водных видов спорта, приуроченный ко Дню Победы.



8 мая у «G-Drive Арены» начнутся соревнования по велосипедному спорту. Кроме того, в Советском парке состоится программа «Вальс Победного дня». Мероприятие пройдет с 15 до 17 часов.



В День Победы, 9 мая, с 11 до 17 часов в парке 30-летия Победы запланирован гражданско-патриотический проект «Великая Победа! Время жить! Время помнить!». Отметим, что торжественный парад пройдет с 12 до 13 часов на Соборной площади.



А еще в этот день с 15 до 18 часов пройдет военно-исторический фестиваль «Ретроспектива военных лет». Мероприятие будут проводить в Омской крепости, где с 15 до 16 часов десантируются мастера парашютного спорта.