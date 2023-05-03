Фельдшеру из Омска дали 2 года условно за продажу сильнодействующих лекарств

Выяснилось, что медик вместе со своим сообщником организовал незаконный бизнес по реализации рецептурных препаратов. Обвиняемый продавал людям с алкогольной зависимостью лекарства для снятия похмельного синдрома и вывода из запоя, сам же и ставил пациентам инъекции.