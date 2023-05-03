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Фельдшеру из Омска дали 2 года условно за продажу сильнодействующих лекарств

3 мая 2023, 06:06
Фото: 1MI
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Медицинский работник продавал людям с алкогольной зависимостью препараты для снятия похмелья.

В Первомайском суде Омска вынесли приговор 36-летнему фельдшеру одного из медицинских учреждений. Его признали виновным в незаконном сбыте сильнодействующих средств, не являющихся наркотическими.

Выяснилось, что медик вместе со своим сообщником организовал незаконный бизнес по реализации рецептурных препаратов. Обвиняемый продавал людям с алкогольной зависимостью лекарства для снятия похмельного синдрома и вывода из запоя, сам же и ставил пациентам инъекции.

Суд назначил фельдшеру наказание — 2 года лишения свободы условно. Сторона защиты подала апелляцию на решение суда, но приговор оставили без изменений.

В отношении второго фигуранта дело вынесено в отдельное производство.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Общество#Медицина#Омск#Омская область#Алкоголизм
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