Фельдшеру из Омска дали 2 года условно за продажу сильнодействующих лекарств

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Первомайском суде Омска вынесли приговор 36-летнему фельдшеру одного из медицинских учреждений. Его признали виновным в незаконном сбыте сильнодействующих средств, не являющихся наркотическими.
Выяснилось, что медик вместе со своим сообщником организовал незаконный бизнес по реализации рецептурных препаратов. Обвиняемый продавал людям с алкогольной зависимостью лекарства для снятия похмельного синдрома и вывода из запоя, сам же и ставил пациентам инъекции.
Суд назначил фельдшеру наказание — 2 года лишения свободы условно. Сторона защиты подала апелляцию на решение суда, но приговор оставили без изменений.
В отношении второго фигуранта дело вынесено в отдельное производство.